Čtvrtfinále play off hokejové extraligy - 2. zápas: Mountfield Hradec Králové - HC Kometa Brno, 19. března 2019 v Hradci Králové. Strkanice u branky Brna. ČTK/Taneček David

Praha - Hokejisté Komety Brno budou v pátek v domácím prostředí útočit na mečbol ve čtvrtfinálové sérii extraligy proti Hradci Králové. Po zápasech na ledě soupeře vedou obhájci titulu 2:0. Šampion z minulých dvou let vyhrál už šest sérií v play off za sebou a tři z nich skončily jasně 4:0, přestože Kometa pokaždé začínala venku. V souboji Olomouce s Plzní se bude hrát za stavu 1:1 o vedení v sérii na čtyři vítězné zápasy. V sobotu budou série v Brně a Olomouci pokračovat.

Zástupci Komety se snaží jít do každého utkání s pokorou. "Tým je natolik zkušený, aby věděl, že jsme čtvrtfinále dobře odstartovali, ale zároveň nepropadal nějaké euforii ze dvou výher," upozornil trenér Kamil Pokorný, že obhájce titulu nemá zdaleka vyhráno.

Týmem, který bude muset více přemýšlet, jak přelstít protivníka, je Hradec. "Nějaké zásadní změny ve stylu jejich hry nečekám, oni byli takhle zvyklí hrát celou sezonu," odtušil Pokorný a zdůraznil, že se Kometa zaměří sama na sebe. "Opět budeme od hráčů vyžadovat vysoké nasazení, týmové pojetí a trpělivost," řekl.

Nyní bude ve dvou zápasech hnát Kometu na zteč vyprodaná hala. "Máme vynikající fanoušky, atmosféra bude zase elektrizující. Nesmíme tomu propadnout, bude třeba se dobře zajišťovat, což se nám dařilo v Hradci. Budeme v tom pokračovat," uvedl Pokorný.

Podle Pokorného se všichni hráči drželi stanovené taktiky, trenéři je mohli točit podle potřeby, takže nikdo z kádru neměl za dva zápasy zásadně vysoký čas na ledě. "Je to také o individuálních schopnostech, načasování a taky na kvalitě provedení. Každý má svoji roli a ty role jsou zastupitelné," řekl Pokorný.

Královéhradečtí sice začali sérii co do výsledků nejhůře, jak mohli, ale jako vyřazení se před dvěma zápasy v Brně zdaleka necítí. "Klíč do dalších zápasů je zlepšit produktivitu," uvedl trenér Tomáš Martinec.

"Nebyli jsme disciplinovaní a Brno ty přesilovky využilo de facto skoro stoprocentně. Každé naše zaváhání Kometa ztrestala, i když jsme na to byli podle mého názoru velmi dobře připravení. Při hře pět na pět nás soupeř nepřehrával. My jsme ale bohužel nevyužili ty mraky šancí, co jsme si za ty dva zápasy vypracovali. V tom se musíme zlepšit. Brno nás musí porazit celkem čtyřikrát," prohlásil asistent trenéra Petr Svoboda.

Nejlépe na otázku produktivity odpovídá poměr střel, který za dva zápasy na východě Čech vyzněl v součtu 80:40 pro domácí, a vedle toho výsledky 3:1 a 5:0 pro obhájce titulu. "Nehrajeme špatně. Jenže když to nepadá, musíme do brány dotlačit špinavé góly. Play off není o hezkých gólech, ale kdo jich dá víc," zdůraznil útočník Tomáš Vincour.

"Když dáme první gól, utišíme stadion. A když dáme druhý, tak nám zase pomůžou naši fanoušci," nastínil odvážný plán další útočník Patrik Miškář. "Potřebujeme v Brně vyhrát, svádí k tomu hned první zápas v pátek. Chceme vrátit sérii zpátky do Hradce. I po dvou prohrách je vše otevřené. Když dáme první gól, určitě máme šanci zbytek ubránit a vyhrát," dodal Miškář.

Hanáci v úterý otočili druhý zápas série v Plzni z 0:2 na 3:2 a doma chtějí navázat na zlepšený výkon z druhé poloviny duelu. "Budeme chtít hlavně hrát naši hru, se kterou jsme byli úspěšní a zdobila nás v základní části. V pondělním zápase nám to chybělo, ale ve druhém utkání od druhé třetiny už to bylo dobré," řekl útočník Miroslav Holec, jenž poslední zápas gólem v prodloužení rozhodl. Olomouc doma v základní části prohrála 10 z 26 zápasů, v závěru ale před svými diváky pětkrát v řadě vyhrála.

V týmu Plzně zavládlo po skončení úterního utkání zklamání, Západočeši ale věří, že dokážou zopakovat loňské čtvrtfinále, kdy se série rovněž přesunula na kluziště soupeře za stavu 1:1, ale oni následně v Olomouci dvakrát vyhráli a pak doma završili postup.

"Olomouc u nás splnila úkol, udělala jeden bod. Teď jsme na řadě my. Hlavní je, abychom hráli celých šedesát minut a ne jen čtyřicet. Nemůžeme mít hluchá místa a darovat soupeři laciné góly. Chceme v Olomouci uhrát oba zápasy a vrátit se domů za stavu 3:1," řekl trenér Ladislav Čihák jasně. "Bude to bojovné utkání. Je poženou diváci, ale věřím, že když budeme předvádět naši hru jako v prvním zápase, tak tam vyhrajeme," dodal.

Statistické údaje před zápasy čtvrtfinále play off extraligy (22. a 23. března): HC Olomouc (po základní části 6.) - HC Škoda Plzeň (3.). Začátky: pátek 17:00 (ČT Sport), sobota 17:00 (O2 TV Sport). Stav série: 1:1. Výsledky zápasů v sérii: 1:8, 3:2 v prodl. Nejproduktivnější hráči v sérii: David Škůrek 2 zápasy/3 body (0 branek + 3 asistence) - Vojtěch Němec 2/4 (2+2). Nejproduktivnější hráči týmu v základní části: Zbyněk Irgl 42/30 (22+8) - Milan Gulaš 51/62 (30+32). Statistiky brankářů v sérii: Branislav Konrád průměr 1,94 inkasované branky na zápas a úspěšnost zákroků 94,29 procenta, Jan Lukáš 8,00 a 80,49 - Dominik Frodl 1,95 a 92,98. Statistiky brankářů v základní části: Jan Lukáš 2,34, 92,32 a jednou udržel čisté konto, Branislav Konrád 2,46, 91,16 a jednou udržel čisté konto - Dominik Frodl 1,89, 92,84 a čtyřikrát udržel čisté konto, Dmitrij Milčakov 2,82 a 90,00. Zajímavosti: - Olomouc vyhrála čtyři z posledních šesti vzájemných zápasů, ale doma s Plzní čtyři z minulých pěti duelů prohrála. - Hanáci na konci základní části zvítězili doma pětkrát za sebou; naposledy před vlastním publikem neuspěli 17. února, kdy podlehli Litvínovu 4:5 v prodloužení. Celkově Olomouc vyhrála osm z uplynulých deseti duelů. - Plzeň v závěru dlouhodobé části venku vyhrála pět z minulých šesti duelů. Celkově prohráli Indiáni tři z posledních pěti utkání. - Škoda v sérii využila tři přesilové hry z jedenácti a má úspěšnost 27,27 procenta, Olomouc využila jednu z devíti početních výhod (11,11 procenta). HC Kometa Brno (5.) - Mountfield Hradec Králové (4.). Začátky: pátek 19:00 (O2 TV Sport), sobota 19:00 (ČT Sport). Stav série: 2:0. Výsledky zápasů v sérii: 3:1, 5:0. Nejproduktivnější hráči v sérii: Jan Hruška 2/6 (1+5) - Vojtěch Němec 2/4 (2+2). Nejproduktivnější hráči týmu v základní části: Petr Holík 52/55 (17+38) - Petr Zámorský 50/38 (10+28). Statistiky brankářů v sérii: Marek Čiliak 0,50 a 98,73 - Brandon Maxwell 4,00 a 80,95. Statistiky brankářů v základní části: Karel Vejmelka 2,38, 91,50 a jednou udržel čisté konto, Marek Čiliak 1,61, 93,50 a dvakrát udržel čisté konto - Brandon Maxwell 2,06, 91,78 a jednou udržel čisté konto, Jaroslav Pavelka 2,41, 90,79 a třikrát udržel čisté konto. Zajímavosti: - Mistrovská Kometa útočí na sedmou účast v semifinále. V samostatné české extralize byla dosud při všech pěti čtvrtfinálových účastech (2012, 2014, 2015, 2017 a loni) úspěšná. Neuspěla pouze v roce 1987 ještě ve federální lize. V roce 1971 se dostala do semifinále přímo ze základní části. - V sériích na čtyři vítězné zápasy se dosud nikomu nepodařilo po dvou domácích prohrách otočit vývoj a postoupit. - Brňané první výhrou v sérii ukončili šňůru sedmi porážek ve vzájemných zápasech s Hradcem. - Kometa v sérii využila čtyři přesilové hry z devíti a má úspěšnost 44,44 procenta, Mountfield ještě nevyužil ani jednu z deseti početních výhod. - Kometa vyhrála v součtu s koncem základní části sedm z posledních osmi utkání. - Hradec Králové prohrál sedmkrát za sebou; naposledy uspěl 22. února, kdy doma porazil Litvínov 4:2. - Útočník Lukáš Vopelka z Hradce Králové může sehrát 100. zápas v extralize. - Útočník Jaroslav Dvořák z Mountfieldu dnes slaví 20. narozeniny, americkému brankáři Brandonu Maxwellovi bude v pátek 28 let.