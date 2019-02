Praha - Hokejisty pátého Brna čeká v úterním 46. kole extraligy souboj se třetím Hradcem Králové, který v sezoně obrali dosud o jediný bod. O desítku bojující Litvínov vyzve čtvrtý Třinec, který poprvé od špatného vstupu do nového ročníku třikrát v řadě nebodoval, přestože všechna tři utkání odehrál doma. Ještě o zápas déle čekají na bodový zisk hokejisté šestých Vítkovic, proti kterým se postaví Chomutov.

Kometa získala po reprezentační pauze šest bodů ze tří zápasů. Stačily jí k tomu čtyři góly a skvělá defenziva v čele s gólmanem Markem Čiliakem. "Všichni vidí, jak rychle se Marek zase sžil s týmem. Jeho výkony mluví samy za sebe. On pomůže týmu, tým zase jemu, to jsou spojené nádoby," uvedl trenér Kamil Pokorný.

Skvělého gólmana bude Kometa potřebovat nejen v zápase s Východočechy, kteří mají výtečnou formu. "Hradec zvládá tuto pasáž sezony bravurně, ale my mu chceme sérii doma přerušit. Blíží se play off a zápasy už tomu svým nasazením a nábojem odpovídají," doplnil Pokorný.

Hradec Králové ztratil za poslední dvě utkání dva body a na zápas s úřadujícím mistrem se těší. "V Brně se hraje dobře, i když je tam vyhrocená atmosféra. K hokeji to patří. Naposledy ve Varech to od nás nebylo úplně ono. Venku se nám ale začalo dařit, jsme zodpovědnější při dodržování systému a chceme uspět i v Brně," řekl obránce Filip Pavlík.

Litvínov se pokusí vylepšit bilanci s Třincem, proti kterému neuhrál v sezoně ještě ani bod. Verva si odvezla v neděli cennou výhru z Olomouce. "Udělali jsme ale spoustu chyb a soupeř měl hodně přečíslení," uvedl obránce Jan Ščotka.

Třinec prochází špatným obdobím a doma prohrál třikrát v řadě. Kde jinde by se ale Oceláři měli chytit než v Litvínově, který porazili už devětkrát po sobě. "Budeme se to snažit zlomit. Mužstvo pracuje dobře, ale trápíme se střelecky, nedáváme góly. Je to i trochu o štěstí," podotkl trenér Marek Zadina. Ocelářům chybí zranění Lukáš Krajíček, Martin Adamský a David Cienciala.

Vítkovice se sérií čtyř venkovních proher vyřadily z boje o první čtyřku a zápolí spíš o přímý postup do čtvrtfinále. Na šestém místě mají k dobru jen čtyři body.

Teď se ale Ostravané vrací na domácí led, kde vyhráli posledních devět utkání. "Po neúspěšných zápasech jsme si k tomu hodně řekli, rozebrali vše jak týmově, tak individuálně. Každý víme, že tudy cesta do play off nevede. Vracíme se na domácí půdu a každý umíme počítat. Víme, o co hrajeme," řekl kouč Jakub Petr.

Předposlední Chomutov už má nad sebou Karlovy Vary jen o tři body. "Pořád se díváme dopředu. Zápasů je poměrně ještě hodně, když budeme pořád předvádět výkony jako v neděli proti Spartě, nemám strach. Baráži se chceme vyhnout a děláme pro to maximum. Budeme bojovat, chceme napravit, co jsme si uvařili na začátku," prohlásil útočník Pavel Klhůfek.

Sparťany dost možná probudil noční trénink po bídném vystoupení na ledě posledních Pardubic (1:4), k němuž sáhl kouč Uwe Krupp. Výsledkem bylo pět bodů ze šesti možných v dalších dvou zápasech v Mladé Boleslavi a v Chomutově, ale i oživení šancí na první šestku. Sparta na ni ztrácí čtyři body. Poslední úspěchy potřebují Pražané potvrdit proti Olomouci. "Pokukujeme po šestce, ale sledujeme hlavně, co se děje za námi. Naším jediným plánem je sbírat body," podotkl útočník Jan Buchtele.

Olomouc po dlouhé době vypadla z desítky, ale zatím jen o skóre. Na Spartě dokázali Hanáci v pěti z posledních šesti utkání bodovat a proti přímému konkurentovi v boji o play off se na to pokusí navázat. "Musíme bojovat v dalších zápasech, abychom se dostali do desítky," řekl trenér Jan Tomajko.

Jasně poslední Pardubice po náznaku zlepšení posadil na zem domácí debakl 3:8 s Plzní. "Nestíhali jsme se vracet z útoku, inkasovali jsme proto několik branek z druhé vlny. V posledních zápasech se nám tohle nestávalo. Věřím, že se hráči z nedělní porážky poučí," uvedl trenér Ladislav Lubina před soubojem s Mladou Boleslaví.

Středočeši po sérii pěti výher nezískali v předchozích dvou zápasech ani bod. Navíc dali za 120 minut hry jediný gól. "Musíme jich dávat víc. Bez gólů se bohužel nevyhrává," konstatoval obránce David Němeček.

Vedoucí Liberec už má po neděli čtvrtfinálovou jistotu, ale jeho cíl je jinde. Má ze všech nejblíže k Prezidentskému poháru, který vybojoval dvakrát za předešlé tři sezony. Na druhou Plzeň mají Bílí Tygři k dobru pět bodů. Další krůček mohou udělat proti Karlovým Varům. Energie posledních pět zápasů marně usilovala o výhru.

Statistické údaje před úterním 46. kolem hokejové Tipsport extraligy: HC Verva Litvínov (10.) - HC Oceláři Třinec (4.). Začátek zápasu: 17:20 (ČT Sport). Vzájemné zápasy v této sezoně: 0:2, 2:4, 1:4. Nejproduktivnější hráči: František Lukeš 40 zápasů/32 bodů (13 branek + 19 asistencí) - Martin Růžička 35/36 (15+21). Statistiky brankářů: Jaroslav Janus průměr 2,37 obdržené branky na zápas, úspěšnost zákroků 91,90 procenta a dvakrát udržel čisté konto, Michael Petrásek 3,11 a 88,82 - Šimon Hrubec 2,21, 91,98 a čtyřikrát udržel čisté konto, Lukáš Daneček 1,50 a 92,86, Pavel Kantor 2,32, 90,62 a jednou udržel čisté konto, Peter Hamerlík 3,77 a 85,71. Zajímavosti: - Oceláři vyhráli ve vzájemných zápasech devětkrát za sebou. Litvínov naposledy uspěl 28. října 2016, kdy vyhrál v Třinci 3:2 v prodloužení. Na domácí úspěch čeká dokonce od 8. ledna 2016, kdy zvítězil 2:1. Od té doby před vlastním publikem prohrál s Oceláři pětkrát za sebou. - Litvínov vyhrál dvakrát za sebou a z posledních pěti utkání prohrál pouze jednou. - Třinec třikrát v řadě nebodoval a prohrál čtyři z minulých pěti duelů. - Útočník Jonáš Peterek z Třince oslaví v úterý 18. narozeniny. HC Vítkovice Ridera (6.) - Piráti Chomutov (13.). Začátek zápasu: 17:30. Vzájemné zápasy v této sezoně: 3:2, 4:2, 2:4. Nejproduktivnější hráči: Ondřej Roman 43/38 (13+25) - Vladimír Růžička mladší 43/32 (13+19). Statistiky brankářů: Patrik Bartošák 2,17, 93,57 a jednou udržel čisté konto, Daniel Dolejš 3,19 a 91,18 - Justin Peters 2,78, 90,45 a dvakrát udržel čisté konto, Dominik Pavlát 4,91 a 88,29, Štěpán Lukeš 3,50 a 87,29, Aleš Stezka 3,83 a 83,33, Tadeáš Dvořák 9,23 a 60,00. Zajímavosti: - Vítkovice po šesti výhrách za sebou ve vzájemných zápasech v posledním souboji 6. ledna podlehly v Chomutově 2:4. - Ostravané se vracejí domů po čtyřzápasové sérii utkání venku poprvé od 25. ledna. Ve všech čtyřech duelech vyšli naprázdno. Doma drží Vítkovice vítěznou šňůru už devět utkání, naposledy neuspěly 9. prosince s Litvínovem (0:3). - Piráti po sérii šesti zápasů bez zisku po reprezentační pauze ve všech třech zápasech bodovali a z toho dvakrát vyhráli. - Brankář Tadeáš Dvořák z Chomutova dnes slaví 24. narozeniny. HC Kometa Brno (5.) - Mountfield Hradec Králové (3.). Začátek zápasu: 18:00. Vzájemné zápasy v této sezoně: 2:4, 3:6, 4:5 po sam. nájezdech. Nejproduktivnější hráči: Petr Holík 45/46 (13+33) - Petr Zámorský 44/35 (9+26). Statistiky brankářů: Karel Vejmelka 2,38, 91,55 a jednou udržel čisté konto, Marek Čiliak 0,97, 95,95 a jednou udržel čisté konto - Jaroslav Pavelka 2,24, 91,45 a třikrát udržel čisté konto, Brandon Maxwell 2,20 a 91,32. Zajímavosti: - Hradec Králové vyhrál ve vzájemných zápasech šestkrát za sebou. Doma mu Kometa od vítězství 2:1 v prodloužení z 8. dubna 2017 podlehla třikrát v řadě, i když dvakrát až v nastavení. - Kometa bodovala v šesti z posledních sedmi utkání, z toho pětkrát vyhrála. - Hradec Králové bodoval pětkrát za sebou, z toho čtyřikrát vyhrál. - Útočník Martin Erat z Komety může sehrát 200. zápas a Jan Hruška 400. duel v extralize. - Útočník Radovan Pavlík z Hradce Králové dnes slaví 21. narozeniny. Bílí Tygři Liberec (1.) - HC Energie Karlovy Vary (12.). Začátek zápasu: 18:00. Vzájemné zápasy v této sezoně: 3:2, 4:1, 3:2 po sam. nájezdech. Nejproduktivnější hráči: Marek Kvapil 42/54 (22+32) - Jakub Flek 43/29 (17+12). Statistiky brankářů: Roman Will 2,19, 91,96 a pětkrát udržel čisté konto, Marek Schwarz 2,71 a 90,43 - Filip Novotný 2,82, 91,19 a čtyřikrát udržel čisté konto, Ondřej Kuchař 2,45 a 90,63, Jan Bednář 3,68 a 89,36. Zajímavosti: - Liberec vyhrál ve vzájemných zápasech čtyřikrát za sebou. - Bílí Tygři zvítězili v šesti z posledních sedmi zápasů a ztratili v nich jen tři body. - Energie prohrála pětkrát za sebou a získala jediný bod. HC Dynamo Pardubice (14.) - BK Mladá Boleslav (8.). Začátek zápasu: 18:00. Vzájemné zápasy v této sezoně: 2:4, 1:2, 0:1. Nejproduktivnější hráči: Rostislav Marosz 45/18 (9+9) - Michal Vondrka 45/32 (14+18). Statistiky brankářů: Ondřej Kacetl 3,36, 89,10 a jednou udržel čisté konto, Milan Klouček 3,06 a 89,89 - Gašper Krošelj 2,12, 91,73 a čtyřikrát udržel čisté konto, Jan Růžička 2,75 a 89,91. Zajímavosti: - Mladá Boleslav ve vzájemných zápasech vyhrála třikrát za sebou. - Dynamo prohrálo šest z posledních sedmi zápasů. - Bruslařský klub po sérii pěti vítězství dvakrát za sebou nebodoval. HC Sparta Praha (7.) - HC Olomouc (11.). Začátek zápasu: 18:30. Vzájemné zápasy v této sezoně: 4:2, 4:6, 3:0. Nejproduktivnější hráči: Lukáš Pech 44/30 (13+17) - Zbyněk Irgl 35/27 (19+8). Statistiky brankářů: Matěj Machovský 2,33, 92,22 a šestkrát udržel čisté konto, Jakub Sedláček 2,61, 90,88 a třikrát udržel čisté konto - Branislav Konrád 2,42, 91,12 a jednou udržel čisté konto, Jan Lukáš 2,90 a 89,91. Zajímavosti: - Sparta vyhrála šest z posledních osmi vzájemných zápasů. - Pražané po sérii tří porážek dvakrát za sebou vyhráli. - Olomouc prohrála dvakrát za sebou a z posledních čtyř utkání zvítězila jen jednou. 1. Liberec 45 27 3 4 11 151:105 91 2. Plzeň 45 22 7 6 10 158:102 86 3. Hradec Králové 45 23 6 4 12 131:107 85 4. Třinec 45 24 3 3 15 131:104 81 5. Brno 45 19 6 5 15 128:118 74 6. Vítkovice 45 21 3 3 18 116:115 72 7. Sparta Praha 45 18 6 2 19 119:115 68 8. Mladá Boleslav 45 21 2 1 21 108:106 68 9. Zlín 45 18 3 5 19 126:124 65 10. Litvínov 45 18 5 1 21 109:120 65 11. Olomouc 44 18 2 7 17 107:124 65 12. Karlovy Vary 44 12 3 4 25 111:134 46 13. Chomutov 45 11 3 4 27 103:150 43 14. Pardubice 45 8 2 5 30 88:162 33