Praha - Hokejisté Brna změří v pátečním 23. kole extraligy síly s rozjetými Vítkovicemi. Zlín přivítá poslední Chomutov, atraktivní souboj se odehraje v Hradci Králové, kam přijede Plzeň. Litvínov se pokusí ukončit sérii čtyř zápasů bez bodového zisku v duelu s druhým Libercem.

Mistrovská Kometa se stále nemůže herně ani výsledkově nastartovat. Z posledních pěti zápasů získala čtyři body a vyhrála pouze v Litvínově. Tým doplácí na špatnou disciplínu, hodně gólů inkasují Brňané v oslabení.

"Uvědomujeme si, že naše výkony v poslední době nejsou dobré. Místo toho, abychom pracovali pro mužstvo, děláme zbytečné útočné fauly. Jsou to věci, které nemůžeme nechat bez povšimnutí, a musíme se vrátit k poctivé hře," poznamenal trenér Komety Kamil Pokorný.

Pro Vítkovice je Kometa od uplynulé sezony strašákem, proti němuž v sedmi po sobě jdoucích zápasech nedokázali uspět. Přerušit černou sérii se budou Ostravané snažit i s novou posilou obráncem Jaroslavem Mrázkem, který přišel z Chomutova.

"Hlavně musíme být ukáznění a nedávat soupeři příležitost vlastní nedisciplinovaností. Kometa je nesmírně kvalitní tým, který tohle dokáže potrestat," řekl kouč Ostravanů Jakub Petr.

Zlínští Berani z posledních čtyř zápasů třikrát naplno bodovali. V tabulce se vrátili na osmé místo, na poslední Chomutov mají šestnáctibodový náskok.

"To nic nemění na situaci, že nás čeká těžké utkání. Soupeře si nemůžeme ve vyrovnané soutěži dovolit podcenit. Stačí připomenout nedávné výhry Chomutova nad Spartou a Pardubicemi. Víme dobře, o co se hraje," ujistil zlínský kouč Robert Svoboda. Do sestavy se vrací uzdravený Fryšara, na marodce je stále útočník Herman.

Piráti v arénách soupeřů čtyřikrát v řadě nebodovali a nedělní porážka v Mladé Boleslavi byla třetí během této série, kdy vstřelili jediný gól. "A na jeden gól venku se špatně vyhrává," přitakal obránce Ronald Knot.

Ani Hradec Králové venku zrovna nezáří, ale je nejlepším týmem soutěže na domácím ledě, kde Mountfield uhrál 29 bodů z 36 možných. "Je extrémně důležité, že doma sbíráme body. Když budeme dobře pracovat a půjdeme si za tím, přidáme v pátek další," věří útočník Petr Koukal.

"Plzeň hraje také celoplošný hokej s hodně bruslením, v utkání bude asi i hodně soubojů. Navíc mají Milana Gulaše, který má tak 20 střel za zápas, na to si musíme dát pozor," doplnil Koukal.

Plzni se naopak daří o něco lépe venku než doma. "Kdybychom se dostávali do vedení, hrálo by se nám lépe, pod menším tlakem a třeba by to tam i více padalo. Pomohla by nám nějaká vítězná šňůra, prostě nasbírat body a dostat se do klidu. Herní pohodu si neutvoříme tím, že jednou vyhrajeme, jednou prohrajeme," řekl bek Roman Vráblík pro klubový web.

Olomouc ve středu překvapila výhrou na ledě mistrovské Komety a bodově už se dotáhla na pátou Spartu. Hanáci totiž z posledních sedmi kol šestkrát zvítězili a v pátek se bodovou sklizeň pokusí rozmnožit doma proti Mladé Boleslavi.

"Každý soupeř je těžký a my se soustředíme na každého zvlášť. Vždycky si je dobře rozebereme, snažíme se hrát aktivně, jak jen to jde, abychom jim to co nejvíce znepříjemnili. A myslím, že na Kometě jsme ukázali, že když hrajeme aktivně, můžeme pomýšlet na body venku i s každým silným soupeřem," řekl obránce Jakub Galvas.

Hosté zůstali i přes pět výher z šesti utkání dvanáctí, ale případný páteční úspěch by jim měl pomoci v tabulce nahoru. "Můžeme si za to sami. Jedině trpělivostí se můžeme dostat zase nahoru nebo někam, kde by se nám alespoň trošku líbilo," uvedl zkušený forvard Jakub Klepiš.

Litvínov čeká další velmi těžký soupeř po trojboji v Třinci (2:4), Hradci Králové (2:3) a doma s Brnem (2:3). "Myslím si, že náš výkon proti Kometě nebyl úplně špatný. Věřím, že od takové hry se můžeme odrazit," uvedl asistent litvínovského kouče Radim Skuhrovec.

Bílým Tygrům se na litvínovském ledě dlouhodobě daří. Bodovali tam v sedmi z posledních osmi zápasů, z toho čtyřikrát vyhráli.

Statistické údaje před pátečním 23. kolem Tipsport extraligy: HC Verva Litvínov (10.) - Bílí Tygři Liberec (2.). Začátek zápasu: 17:30. Vzájemný zápas v této sezoně: 0:5. Nejproduktivnější hráči: Jakub Petružálek 23 zápasů/17 bodů (3 branky + 14 asistencí) - Marek Kvapil 20/33 (11+22). Statistiky brankářů: Jaroslav Janus průměr 2,37 obdržené branky na zápas, úspěšnost zákroků 91,63 procenta a jednou udržel čisté konto, Miroslav Hanuljak 2,73 a 92,86 - Roman Will 2,57, 91,02 a dvakrát udržel čisté konto, Marek Schwarz 2,44 a 92,31. Zajímavosti: - Bílí Tygři vyhráli ve vzájemných zápasech čtyřikrát za sebou a ztratili v této sérii s Litvínovem jen dva body. - Litvínov čtyřikrát za sebou nebodoval a prohrál sedm z posledních devíti zápasů. - Liberec čtyřikrát za sebou venku prohrál a získal při tom jediný bod. V posledních třech duelech ale Bílí Tygři bodovali a dvakrát z toho vyhráli. - Litvínovský kapitán Michal Trávníček si odpyká zbytek dvouzápasového trestu za faul na obránce Sébastiena Pichého z Hradce Králové. PSG Berani Zlín (8.) - Piráti Chomutov (14.). Začátek zápasu: 17:30. Vzájemný zápas v této sezoně: 1:3. Nejproduktivnější hráči: Jiří Ondráček 22/15 (7+8) - Vladimír Růžička mladší 21/18 (6+12). Statistiky brankářů: Jakub Sedláček 2,41, 91,59 a dvakrát udržel čisté konto, Tomáš Štůrala 3,43 a 90,00 - Štěpán Lukeš 3,50 a 87,29, Justin Peters 1,82, 93,17 a jednou udržel čisté konto, Aleš Stezka 3,83 a 83,33, Tadeáš Dvořák 9,23 a 60,00. Zajímavosti: - Berani doma porazili Chomutov třikrát za sebou, Piráti na jejich ledě uspěli naposledy 20. listopadu 2011 po výsledku 2:1. - Zlín vyhrál tři z posledních čtyř zápasů, doma ale ve dvou z uplynulých tří utkání prohrál. - Chomutov mimo svůj led čtyřikrát za sebou nebodoval. Celkově je s třemi body za jednu výhru z deseti utkání suverénně nejhorším týmem venku. - Útočník Adam Dlouhý z Chomutova slaví dnes 24. narozeniny. - Obránce Pirátů David Štich může v neděli doma proti Karlovým Varům sehrát 300. zápas v extralize. Mountfield Hradec Králové (4.) - HC Škoda Plzeň (9.). Začátek zápasu: 18:00. Vzájemný zápas v této sezoně: 1:2 po sam. nájezdech. Nejproduktivnější hráči: Petr Zámorský 22/20 (5+15) - Milan Gulaš 20/15 (6+9). Statistiky brankářů: Brandon Maxwell 2,15 a 91,45, Jaroslav Pavelka 2,36, 90,64 a jednou udržel čisté konto - Dominik Frodl 1,53, 93,80 a dvakrát udržel čisté konto, Dmitrij Milčakov 2,61 a 90,28. Zajímavosti: - Mountfield doma vyhrál ve vzájemných duelech třikrát za sebou. - Hradec Králové prohrál čtyři z posledních šesti zápasů, ale jen ve dvou z nich vyšel naprázdno. - Plzeň prohrála šest z posledních osmi duelů, ale venku zvítězila dvakrát za sebou. - Obránce Filip Pavlík z Hradce Králové může sehrát 300. zápas v extralize, útočník Radek Smoleňák rovněž z Mountfieldu nastoupí ke 100. utkání v domácí nejvyšší soutěži. HC Kometa Brno (7.) - HC Vítkovice Ridera (3.). Začátek zápasu: 18:00. Vzájemný zápas v této sezoně: 4:3 po sam. nájezdech. Nejproduktivnější hráči: Petr Holík 22/24 (5+19) - Ondřej Roman 21/20 (7+13). Statistiky brankářů: Karel Vejmelka 2,38, 91,76 a jednou udržel čisté konto, Libor Kašík 3,37 a 89,58 - Patrik Bartošák 1,95, 94,20 a jednou udržel čisté konto. Zajímavosti: - Mistrovská Kometa vyhrála ve vzájemných duelech sedmkrát za sebou včetně čtvrtfinálové série minulé sezony, kterou ovládla 4:0 na zápasy. - Brňané prohráli čtyři z posledních pěti utkání, v kterých celkově získali jen čtyři body. - Vítkovice vyhrály sedm z posledních devíti utkání a z uplynulých čtyř duelů prohrály jen jednou. HC Olomouc (6.) - BK Mladá Boleslav (12.). Začátek zápasu: 18:00. Vzájemný zápas v této sezoně: 2:1. Nejproduktivnější hráči: Zbyněk Irgl 22/18 (13+5) - Jakub Klepiš 19/18 (8+10). Statistiky brankářů: Branislav Konrád 2,11, 91,94 a jednou udržel čisté konto, Jan Lukáš 3,34 a 88,49 - Gašper Krošelj 2,16, 91,85 a dvakrát udržel čisté konto, Dominik Groh 0 a 100, Pavel Kantor 3,24 a 85,98. Zajímavosti: - Olomouc vyhrála ve vzájemných zápasech třikrát za sebou a čtyřikrát v řadě v nich bodovala. - Hanáci vyhráli třikrát v řadě a šestkrát z posledních sedmi duelů. - Mladá Boleslav vyhrála pětkrát z uplynulých šesti utkání a ztratila v nich jen tři body. - Útočník Zbyněk Irgl z Olomouce dnes slaví 38. narozeniny. Další program: Sobota 1. prosince - dohrávka 23. kola: 15:30 HC Energie Karlovy Vary - HC Sparta Praha (vzájemný zápas v této sezoně: 2:5; O2 TV Sport). Neděle 2. prosince - 24. kolo: 14:00 Bílí Tygři Liberec - HC Kometa Brno (5:2), 15:00 HC Dynamo Pardubice - HC Olomouc (2:4), 15:30 Piráti Chomutov - HC Energie Karlovy Vary (3:6), 16:00 BK Mladá Boleslav - PSG Berani Zlín (3:5), HC Vítkovice Ridera - Mountfield Hradec Králové (1:4), 19:00 HC Škoda Plzeň - HC Oceláři Třinec (3:2; ČT Sport).