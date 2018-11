Praha - Hokejisté Brna a Plzně rozehrají v úterý osmifinále play off Ligy mistrů. Úřadující český šampion Kometa v něm narazí na nejlepší finský tým z posledních let Tapparu Tampere, Škoda změří síly s italským Bolzanem. Kometa začne vyřazovací boje doma od 18 hodin, Západočeši od 19:45 na jihu Evropy. Odvety se odehrají za týden.

Brňany čeká porovnání kvality české a finské ligy. Oba týmy jsou v domácích soutěžích před reprezentační přestávkou kvůli turnaji Karjala shodně na šestém místě. "Z tohoto pohledu to bude zajímavé srovnání. Tampere představuje klasického finského soupeře, který výborně bruslí, dobře napadá a hraje v neustálém pohybu," uvedl na dnešním setkání s novináři trenér Brňanů Kamil Pokorný.

Obhájce titulu v posledním extraligovém kole v neděli prohrál v Mladé Boleslavi 1:2. "Každý z hráčů si musel být vědom, jaký jsme podali výkon. Nebyl dobrý. Zítra mají čas na nápravu. Chceme proti Tampere vyhrát," řekl Pokorný. Kometa nastoupí bez českých a slovenských reprezentantů a chybět bude i Martin Zaťovič, který musel ze zdravotních důvodů odříct dodatečnou pozvánku do národního týmu a dostane prostor na doléčení.

V brance nastoupí opora týmu Karel Vejmelka. "Podržel nás ve všech zápasech. I při nedělní prohře v Boleslavi. Dal nám šanci bojovat až do konce utkání o nějaký bod," podotkl Pokorný.

Plzeň v posledních vystoupeních zrovna nezářila a po čtyřech porážkách za sebou klesla v extralize až na devátou příčku. V základní skupině Ligy mistrů si ale vedla skvěle, během šesti utkání ztratila jediný bod a zůstala jediným neporažených celkem v tomto ročníku.

"Nesmíme klesat na mysli. Jsme rádi, že přijde reprezentační pauza. Vyčistíme si hlavu, hrábneme si a budeme chtít uspět v Lize mistrů. Beru ji osobně hodně vysoko. V minulých letech jsem nikdy nepostoupil dál a teď to toužím změnit. Ta soutěž je dobrá, hodně kvalitní, chci postoupit dál," prohlásil odhodlaně plzeňský útočník Milan Gulaš.

Doufá, že střelecké trápení z poslední doby nechají Indiáni doma. "Nejde o body do extraligové tabulky a můžeme hrát víc uvolněně. Připravíme se na to, vyzkoušíme tam některé věci a můžeme tam naši hru trochu nakopnout," prohlásil Gulaš.

"Věřím, že kluci budou hrát bez tíhy výsledku. Je to přeci jen soutěž, kde nejde tolik o body. Hráči podají lepší výkon. Chceme zastavit sestupný trend výkonů z poslední doby," uvedl asistent trenéra Jiří Hanzlík. Odhodlání Indiánům nechybí. "Jedeme tam vyhrát, chceme zlomit sérii neúspěchů a dělat dobré jméno českému hokeji," dodal brankář Dominik Frodl.

Brno i Plzeň jsou ve stejné polovině "pavouku" play off. Pokud by oba týmy zvládly nejen tuto sérii, ale i nadcházející, měl by český hokej jistotu zastoupení v závěrečném boji o European Trophy pro vítěze, neboť Kometa se Škodou by se v semifinále postavily proti sobě.