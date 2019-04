Praha - Hokejisté Brna a Plzně budou v sobotu v domácím prostředí odvracet možný konec sezony. Kometa i Škoda prohrávají v semifinálových sériích play off extraligy s Libercem respektive Třincem 2:3 na zápasy a jsou krok od vyřazení. Hráči obou týmů ale věří, že účastníky závěrečného souboje o Masarykův pohár určí až pondělní zápasy.

Kometa v předešlých dvou letech získala titul a útočí na zlatý hattrick. V situaci, kdy jí bezprostředně hrozí vyřazení, je za tu dobu poprvé. "Máme ale hodně zkušené mužstvo, spousta hráčů už v podobné situaci byla. Zvládneme to," věří obránce Ondřej Němec.

Brněnská Kometa k úspěchu potřebuje začít lépe než v předešlých zápasech série, kdy vždy inkasovala jako první. Čtyřikrát navíc hned v úvodu první třetiny. "Nějaký mečbol Liberce neřešíme, vyhráli prostě další bod. Doma vyhrajeme. Dáme do toho všechno, přijdou lidi a poženou nás," uvedl útočník Martin Zaťovič.

Liberečtí si dobře uvědomují, že ještě nic rozhodnutého není. "Po psychické stránce jsme na tom teď lépe, dokud ale nevyhrajete čtvrtý zápas, není hotovo," podotkl kapitán Bílých Tygrů Petr Jelínek. "Přistoupíme k tomu jako ke každému zápasu. Budeme hrát naplno a uvidíme," podotkl.

Podle trenéra Filipa Pešána se Severočeši pokusí navázat na předchozí výkony v Brně. "V play off jsme tam odehráli dva dobré zápasy a nebudeme nic měnit. Je jen otázka, jestli dokážeme brankáře Komety překonat vícekrát než jednou, jak se nám to podařilo naposledy. To je alfa a omega zápasu, který nás čeká," řekl Pešán.

V podobné situaci jako Brno je i Plzeň, která ale s Oceláři doma dvakrát prohrála a nezvládla už tři utkání v řadě. "Nic se neděje, Třinec ve čtvrtek se štěstím vyhrál a my uděláme všechno pro to, abychom sérii vrátili do Třince," řekl trenér Ladislav Čihák, jehož tým ale se Slezany v sezoně doma prohrál všechna čtyři utkání.

Plzeňští se budou muset vyrovnat se ztrátou vedení 2:0 v sérii i z faktu, že poslední zápas rozhodl obránce Milan Doudera gólem 20 sekund před koncem. "Třinec je silný manšaft, je to play off, tak to prostě je. Teď jsme na řadě my, abychom to doma urvali a ještě se porvali o postup. Konečně potřebujeme zabrat doma. Věřím, že dokážeme Třinec přetlačit," uvedl Čihák.

Oceláři naopak do Plzně pojedou v psychické pohodě. "Budeme chtít navázat na dvě utkání, která jsme v Plzni vyhráli, a zvládnout postupový čtvrtý zápas. Z pohledu psychiky nám šňůra výher samozřejmě pomohla, ale Plzeň je pořád nesmírně těžký soupeř, který byl kousíček od toho třetího vítězství. Ještě to bude nesmírně těžké a nic neskončilo," uvedl trenér Třince Václav Varaďa. "V Plzni to bude zase válka, půjde o všechno. Plzeň musí, my chceme. Budeme to chtít ukončit a nijak to neprodlužovat," řekl Doudera.

Statistické údaje před sobotními zápasy semifinále Generali play off hokejové Tipsport extraligy: HC Škoda Plzeň (po základní části 3.) - HC Oceláři Třinec (2.). Začátek: 15:00 (ČT Sport). Stav série: 2:3. Výsledky zápasů v sérii: 4:1, 3:2, 2:3, 3:4, 2:3. Nejproduktivnější hráči v sérii: Jan Kovář 5 zápasů/7 bodů (2 branky + 5 asistencí) - Martin Růžička 5/4 (2+2). Nejproduktivnější hráči v play off: Milan Gulaš 12/12 (5+7) - Martin Růžička 9/12 (5+7). Nejproduktivnější hráči týmu v základní části: Milan Gulaš 51/62 (30+32) - Martin Růžička 42/44 (19+25). Statistiky brankářů v sérii: Dominik Frodl průměr 2,63 obdržené branky na zápas a úspěšnost zákroků 91,03 procenta - Šimon Hrubec 2,82 a 89,78. Statistiky brankářů v play off: Dominik Frodl 2,20, 92,70 a jednou udržel čisté konto - Šimon Hrubec 2,12, 92,28 a jednou udržel čisté konto. Statistiky brankářů v základní části: Dominik Frodl 1,89, 92,84 a čtyřikrát udržel čisté konto, Dmitrij Milčakov 2,82 a 90,00 - Šimon Hrubec 2,18, 92,17 a pětkrát udržel čisté konto, Lukáš Daneček 1,50 a 92,86, Pavel Kantor 2,22, 90,96 a jednou udržel čisté konto, Peter Hamerlík 3,77 a 85,71. Zajímavosti: - Třinec může postoupit do finále podruhé za sebou a za 24 let působení v nejvyšší soutěži celkově popáté. V letech 2008, 2015 a loni získal stříbro a v roce 2011 historický titul. Neuspěl v semifinále v letech 1999, 2003, 2012 a 2013. V roce 1999 získal bronz. - Plzeň je v historii vyřazovací části v semifinále podeváté a neuspěla dosud šestkrát. Bylo to v letech 2000, 2012, 2016 a loni, kdy skončila třetí, i letech 2004 a 2009. V roce 2013 dosáhla na premiérový titul a v roce 1992 získala stříbro. - Třinec v pátém semifinále jako první v této sezoně vyhrál ve vzájemném duelu doma. Plzeň předtím vyhrála na ledě Ocelářů čtyřikrát a Třinec v Plzni drží neporazitelnost také čtyři zápasy. - Plzeň prohrála třikrát za sebou, což se jí stalo v sezoně teprve podruhé po období mezi 26. říjnem a 4. listopadem, kdy utrpěla čtyři porážky v řadě. - Třinec vyhrál sedm z devíti zápasů v letošním play off. - Plzeň má nejvyšší úspěšnost v přesilových hrách v letošním play off (28 procent), Třinec je čtvrtý (19,51). - Útočníkovi Martinu Růžičkovi z Třince chybějí čtyři branky k tomu, aby vstoupil do Klubu hokejových střelců deníku Sport s 250 góly v domácí nejvyšší soutěži a české reprezentaci. - Dva třinečtí útočníci mohou sehrát jubilejní zápas. Martina Růžičku čeká 600. zápas a Erika Hrňu 500. duel v extralize. - Obránce David Kvasnička z Plzně v neděli oslaví 20. narozeniny. HC Kometa Brno (5.) - Bílí Tygři Liberec (1.). Začátek: 15:30 (O2 TV Sport). Stav série: 2:3. Výsledky zápasů v sérii: 3:4 v prodl., 3:2 v prodl., 1:2, 3:2 v prodl., 2:5. Nejproduktivnější hráči v sérii: Petr Holík 5/5 (1+4) - Petr Jelínek 5/4 (3+1). Nejproduktivnější hráči v play off: Peter Mueller, Martin Zaťovič oba 9/9 (6+3) - Michal Birner 10/10 (6+4). Nejproduktivnější hráči týmu v základní části: Petr Holík 52/55 (17+38) - Marek Kvapil 47/57 (25+32). Statistiky brankářů v sérii: Marek Čiliak 2,64 a 90,28 - Roman Will 2,25 a 91,72. Statistiky brankářů v play off: Marek Čiliak 1,93, 93,59 a jednou udržel čisté konto - Roman Will 1,92 a 92,42. Statistiky brankářů v základní části: Karel Vejmelka 2,38, 91,50 a jednou udržel čisté konto, Marek Čiliak 1,61, 93,50 a dvakrát udržel čisté konto - Roman Will 2,26, 91,55 a pětkrát udržel čisté konto, Marek Schwarz 2,74 a 90,43. Zajímavosti: - Liberec může slavit postup do finále potřetí za poslední čtyři sezony. Bílí Tygři na něj dosáhli poprvé v historii v roce 2016 a slavili titul. O rok později skončili druzí. Celkově je Liberec ve své 17. extraligové sezoně v semifinále poosmé. V letech 2005, 2007, 2008, 2010 i 2012 v něm neuspěl. - Bílí Tygři měli jako vítěz základní části už před startem semifinále jistý zisk medaile, která bude jejich pátou po zlatu (2016), stříbru (2017) a dvou bronzech (2005 a 2007). - Kometa Brno, která drží historický rekord s třinácti tituly, je od roku 2009, kdy se znovu usadila v nejvyšší soutěži, v semifinále pošesté a neuspěla jen jednou v roce 2015. V letech 2012 a 2014 získala stříbro a předloni i loni titul. V semifinále Brňané uspěli také v roce 1971, kdy podlehli až v boji o titul. - Brňané v případě vyřazení zůstanou bez medaile. Na kontě mají triumfy také z let 1955 až 1958 a 1960 až 1966, kdy se play off nehrálo. Stříbro získali šestkrát a bronz čtyřikrát. - V případě vyřazení Komety si zajistí po Liberci, Třinci a Plzni účast v nadcházejícím ročníku Ligy mistrů jako čtvrtý tým základní části Hradec Králové. - Kometa nedokázala porazit Liberec v základní hrací době už v deseti zápasech za sebou a jen třikrát vyhrála v nastavení. - Brňané vyhráli doma pět z posledních šesti zápasů, Liberec venku prohrál pět z uplynulých sedmi duelů. - Liberec má druhou nejvyšší úspěšnost v přesilových hrách v letošním play off (24,32 procenta), Kometa je třetí (22,50). - Americký útočník Peter Mueller z Brna oslaví v neděli 31. narozeniny.