Brno - Brno chce dát na pokrytí ztráty letošního ročníku motocyklové Grand Prix 4,7 milionu korun a kraj 9,4 milionu korun. Novinářům to dnes řekli primátorka Brna Markéta Vaňková (ODS) a hejtman Bohumil Šimek (ANO). Ztráta byla přes 31 milionů korun. Zbytek bude spolek pořádající Velkou cenu žádat od ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Vyjádření ministerstva ČTK zjišťuje.

Závody byly v srpnu. Kraj na ně poskytl 20 milionů, Brno 10 a ministerstvo dalo 39 milionů. Ze vstupného se vybralo 70 milionů. Náklady ale činily 170 milionů, takže ztráta činila přes 31 milionů. Pořadatelský spolek kraje a města požadoval peníze nejprve po ministerstvu, které je ale odmítlo dát a označilo vyčleněných 39 milionů za konečných.

Podle Vaňkové rada města dnes doporučila úternímu zastupitelstvu, aby schválilo poskytnutí 4,7 milionu korun na ztrátu. Totéž učinil kraj, podle Šimka rada doporučuje čtvrtečnímu zastupitelstvu schválit 9,4 milionu korun. Zbylých více než 17 milionů by tak mělo dát ministerstvo.

"Od ministerstva zatím žádný příslib nemáme a jistí si o jejich platbě nejsme, ale částky nám vychází z nastavení financování akce. Poměrnou částkou by se na dluhu měly podílet všechny tři subjekty. Proto se k tomu tak postavilo město, kraj a stejně by se k tomu mělo postavit ministerstvo," řekla Vaňková.

Zároveň zatím není jasné, zda spolek stáhne žalobu, kterou na ministerstvo kvůli nižší dotaci podal. Spolek žádal na letošní závody 100 milionů, nakonec dostal jen 39 milionů. Vaňková uvedla už dříve, že by žalobu raději stáhla a dosáhla s ministerstvem smírčího řešení, které by obsahovalo i dohodu o podpoře na příští ročníky. Ministr školství Robert Plaga nedávno po jednání s Vaňkovou a Šimkem řekl, že není možné do budoucna garantovat výši dotace. Spolek žalobu podal ještě za minulého primátora Petra Vokřála (ANO).

Další ročník Velké ceny se na Masarykově okruhu uskuteční od 2. do 4. srpna. Půjde o čtvrtý ročník pořádaný spolkem. S promotérem závodů mistrovství světa Dornou má dohodu na pořádání pěti ročníků. Na počátku prosince začal spolek prodávat vstupenky.