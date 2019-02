Brno/Londýn - Jihomoravský kraj s městem Brnem daly v posledních letech desítky milionů korun na podporu letecké linky z Brna do Mnichova, která fungovala od konce roku 2015. Linka ale končí, protože její britský provozovatel Flybmi zkrachoval. Hejtman Bohumil Šimek (ANO) v tiskové zprávě uvedl, že kraj hradí společnosti náklady měsíčními zálohami, takže by to nemělo znamenat zásadní finanční ztrátu. Přesnou částku ale kraj vyčíslí. Vyúčtování si udělá i Brno, které potom zváží další kroky, řekla ČTK primátorka Markéta Vaňková (ODS). Kraj i město chtějí zajistit náhradního dopravce. Trvat to ale může i měsíce.

Pro kraj i město, které chtěly podporovat linku i v dalších letech desítkami milionů, byla zpráva o krachu společnosti nečekaná. "V kontextu s brexitem a také tím, co se v současnosti děje v leteckém byznysu, není krach nic ojedinělého, nicméně nás tato informace zaskočila," uvedl Šimek. V lednu podle něj kraj poslal firmě dopis s dotazem, zda bude mít chystaný odchod Británie z Evropské unie vliv na služby. "Dříve než odpověď přišla z médií zpráva o zrušení všech linek a krachu společnosti," poznamenal Šimek.

Kraj dal za rok 2018 na provoz linky téměř 22 milionů korun. "Vzhledem k tomu, že kraj hradí společnosti náklady na provoz linek formou měsíčních záloh a následného vyúčtování, nepředpokládám, že to bude znamenat zásadní finanční ztrátu. Přesnou částku ale musíme teprve vyčíslit," řekl Šimek.

Obdobně linku podporovalo i Brno. "O krachu firmy jsem se dozvěděla z médií. Dopředu jsme neměli žádné informace ani náznaky o problémech. Provedeme nyní vyúčtování a podle toho uvidíme, jestli budeme požadovat něco zpět," řekla Vaňková.

Podle ní je krach firmy nepříjemný. "Linku využívali hlavně podnikatelé. Byla poměrně využívaná, byť jsme ji dotovali. Budeme řešit náhradního dopravce do stejné destinace nebo někam poblíž," dodala Vaňková.

Podle Šimka se bude konat veřejná soutěž na jinou společnost, která by linku do Mnichova provozovala. "Do té doby bude bohužel Brno bez leteckého spojení do Mnichova, ale doufáme, že se nám podaří tuto linku opět obnovit. Na jednání o dalších pravidelných linkách z Brna tato skutečnost nebude mít žádný vliv," doplnil Šimek.

Linka z Brna do Mnichova začala létat v listopadu 2015. Od té doby se spoje rozšířily na dvakrát denně v každém směru od pondělí do pátku a v neděli se létalo tam a zpět. Měsíčně linku využilo přes 2000 lidí. Loni dosáhla vytíženosti přes 50 procent.

Aerolinky létaly se 17 stroji do 25 zemí. Zaměstnávají 376 lidí v Británii, Německu, Švédsku a Belgii. Firma ale s okamžitou platností zrušila všechny lety.