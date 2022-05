Brněnští studenti dokončili novou generaci formule, tým poprvé vedla žena

Brno - Navzdory krizi v dodavatelských řetězcích a nedostatku některých komponentů dokončili studenti z Vysokého učení technického v Brně další generaci své formule na elektrický pohon. Početný tým letos poprvé řídila žena, studentka procesního managementu Ema Záňová. Monopost Dragon e2 nyní čekají povinné testy a poté závody v seriálu Formula Student. Dnes si vůz prohlédli novináři.

"Dragon e2 je naše první elektrická formule, kterou jsme připravovali novou od návrhu až do finální podoby. Začali jsme v září návrhovou fází, která trvala zhruba čtyři měsíce. Návrh musí být propracovaný opravdu do detailu: vše, co je v něm uvedeno, musí být i na autě. Pak jsme objednali díly a začala samotná stavba monopostu," uvedla Záňová.

"Letošní velkou novinkou jsou desetipalcové ráfky, přešli jsme z třináctipalcových. Znamená to velkou změnu všech dílů podvozku. Máme také nové pneumatiky. Na základě toho jsme upravili veškeré parametry vozu," řekl technický lídr Marek Dostál.

Většinu komponentů si studenti navrhli a vyrobili sami. "Kupujeme například bezpečnostní pásy, gumy a potom kabely a konektory. Všechno ostatní, jako odlitky, obráběné díly, celá karoserie, to vše je náš návrh a výroba," řekla Záňová.

S řízením převážně mužského týmu prý neměla problémy. "Pohybovala jsem se v mužském kolektivu kvůli sportu, takže jsem věděla, jak to bude vypadat. Naštěstí máme úžasný tým, jsme všichni studenti, ve stejné věkové kategorii, takže gender nehraje velkou roli," uvedla.

Studentům se ale nevyhnuly problémy, které zasáhly celý automobilový průmysl, tedy krize v dodavatelských řetězcích. Na některé komponenty museli čekat, anebo najít náhradu. "I když jsme ke každému řešení měli plán B, někdy jsme museli vymyslet doslova plán F. Například když jsme navrhovali kabeláž auta, byla dodací lhůta dva a půl týdne, když jsme díly objednávali, byla dodací lhůta 19 týdnů,“ uvedla Záňová.

I proto za sebou Dragon e2 zatím nemá první jízdu, požadovaných testovacích 500 kilometrů musí studenti zvládnout v červnu, než vyrazí na závody v Mostě. Poté je čeká maďarský okruh Hungaroring a závěrem sezony přijde zatěžkávací zkouška v Chorvatsku, kde vysoké teploty prověří kvalitu chlazení i výdrž baterie.

S letošní sezonou tým definitivně opustil kategorii spalovacích motorů. Do budoucna chtějí vypilovat také technologii řízení bez pilota. Kromě monopostu studenti postavili i nový simulátor. Trénují na něm ti členové týmu, kteří by rádi usedli za volant. Piloty se nakonec stanou čtyři nejlepší.