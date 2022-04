Brněnští strážníci pozvali děti z Ukrajiny na dopravní hřiště

Brno - Třicítka ukrajinských dětí ve věku od pěti do 16 let v doprovodu desítky maminek přijela dnes otestovat dopravní hřiště Městské policie Brno v Bauerově ulici vedle koupaliště Riviéra. Navzdory nízké teplotě se bez ohledu na věk bavily při jízdě zručnosti, někteří zkoušeli své znalosti při řešení dopravních situací na interaktivní obrazovce.

Fotogalerie

"Původně byla akce připravená už před dvěma týdny, kdy bylo podstatně tepleji, ale překazila ji nemoc. Další posouvání už jsme nechtěli riskovat," uvedl mluvčí brněnských strážníků Jakub Ghanem.

Děti i maminky přijely autobusem z hotelu Myslivna v brněnských Kohoutovicích, kde je ubytováno několik stovek uprchlíků. Strážníci připravili na hřišti čtyř aktivity. Nejprve se děti dozvěděly obecné informace o městské policii i fungování hřiště, u interaktivní obrazovky mohly řešit různé dopravní situace, připravena byla i dráha pro jízdu zručnosti a nakonec mohly volně jezdit na kolech, koloběžkách i odrážedlech po celém hřišti, které je vybavené nejen semafory, ale také funkčním železničním přejezdem.

Na místě byla dětem i maminkám k dispozici tlumočnice, strážníci a strážnice se ale bez její pomoci často obešly. Mezi dětmi převažovaly ty do deseti let, přijely ale i starší děti mezi 13 a 16 lety. Ty se nejprve stavěly k aktivitám na hřišti poněkud rezervovaně, ale jízda zručnosti zaujala i je. Kvůli chladnému počasí musely děti čas od času využít zázemí, aby se ohřály, po chvíli se ale ochotně vracely zpět k dopravním prostředkům.

Brněnští strážníci se do pomoci lidem na útěku před válkou zapojují od počátku. Ve službě často pomáhají s orientací bloudícím uprchlíkům mířícím do Brna nebo je doprovázejí do asistenčního centra, kde si mohou vyřídit potřebné dokumenty. Zapojili se také do nakládání humanitárních vlaků a dohlížejí na bezpečnost u materiálních sbírek. "Našly se skupiny necitlivých osob v různých částech Brna, které se pokoušely na úkor zcela nemajetných uprchlíků věci ze sbírek rozebrat, ať už šlo o oblečení zdarma nebo darovaný nábytek," uvedl Ghanem.

Do pomoci se zapojil také útulek městské policie, který nabízí bezplatné umístění zvířat uprchlíků až na 15 dní, přičemž tak jejich majitelé mohou splnit povinnost desetidenní karantény. "Nebudou muset hradit ani nezbytnou veterinární péči, jako je klinické vyšetření zvířete, případné označení mikročipem nebo očkování proti vzteklině a související administrativu. Útulek pro tyto potřeby uvolnil 100 tisíc korun a může se postarat o více než třicet zvířat," dodal Ghanem.