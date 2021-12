Brněnští strážníci kontrolovali nošení respirátorů, hlavně v MHD

Brno - Brněnští strážníci po poledni ve městě kontrolovali, zda lidé nosí respirátory tam, kde jim to nařízení vlády jako součást proticovidových opatření ukládá. Zaměřili se na MHD, nákupní centra a další veřejná místa. Podle ředitele Luboše Oprchala totiž mnozí lidé v dodržování základního opatření polevili, řekl novinářům. Smyslem intenzivních kontrol nemá být bezhlavá represe, ale impulz k mezilidské ohleduplnosti. I proto dostala akce označení Respekt a zapojilo se do ní 30 strážníků, kteří zároveň dohlíželi na dodržování zákazu pití alkoholu na veřejnosti.

Do 15:00 řešily hlídky 75 přestupků, z nichž většinu bylo možné vyřešit domluvou, zhruba v deseti případech padla pokuta a jednotky případů poputují do správního řízení.

"Situaci s nošením respirátorů sice nevnímáme jako vyloženě kritickou, ale především v MHD to znepokojuje cestující s oslabenou imunitou, jinými zdravotními problémy nebo rodiče nejmenších dětí,“ vysvětlil impulz k akci Oprchal. Na kontroly v MHD se strážníci zaměřují prakticky denně při svých přesunech během služby, ale i tak se vedení rozhodlo pro jednorázovou akci, která by se mohla opakovat, pokud by počet přestupků začal neúnosně narůstat.

„I my chápeme, že neutěšená situace trvá velmi dlouho. Lidé jsou psychicky vyčerpaní a často se jim vzdaluje vidina konce restrikcí. Kvůli alarmujícímu stavu v nemocnicích ale platí nouzový stav a dodržováním opatření si prokazujeme vzájemnou úctu a dáváme najevo respekt k obavám druhých. To bychom veřejnosti rádi připomněli,“ uvedl Oprchal.

Jen za první týden nouzového stavu brněnští strážníci udělali v běžném režimu okolo 500 kontrol a řešili téměř 100 přestupků. Nejčastěji právě pití alkoholu na veřejnosti a chybějící respirátor.

Mnozí lidé v současnosti volají po tvrdším přístupu k těm, kteří pravidla nedodržují a poukazují na to, že právě nedisciplinovanost lidí průběh současné vlny covidu ještě zhoršuje.