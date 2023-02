Brněnští skauti se pustili do výroby speciálních svíček pro Ukrajinu

Brno - Brněnští skauti se pustili do výroby speciálních svíček pro Ukrajinské civilisty i vojáky. Hoří několik hodin, dá se na nich ohřát jídlo, poslouží v zákopech i v domácnostech při výpadku proudu. Zatím jich vyrobili asi tisícovku, část už je na Ukrajině, další tam brzy zamíří, řekl ČTK skaut Vít Burian. Nad nádobami s horkým voskem se skauti sešli i dnes odpoledne, a to v prostorách Vesny v Údolní ulici.

"Svíčky se vyrábí tak, že se rozehřeje vosk, do plechovek se smotá do spirály kus kartonu, vloží se tam knot, také z kartonu, a celé se to pak zalévá voskem," popsal Burian. Výsledek je "svíčka v konzervě", těžší a masivnější než běžné svíčky.

Hoří asi pět až sedm hodin, záleží na materiálu, velikosti plechovky a nahuštění lepenky. Dokáže prý zahřát celou místnost, samozřejmě i zmrzlé ruce a nohy, dá se s ní svítit. Je to zkrátka dost užitečný pomocník, který dovede vyrobit skoro každý, navíc se využijí věci, které by se jinak vyhodily, upozornili skauti.

Kvůli materiálu vyhlásili sbírku. Potřebují včelí vosk, parafín, zbytky svíček, dále silné, dlouho hořící svíce, využijí i vhodné plechovky nebo karton. Přijímají také hotové svíčky v plechovce. Sběrným místem je Skautský institut na Moravském náměstí v Brně. Sbírka potrvá zatím do 15. února.

Ukrajinu před necelým rokem napadla ruská armáda. V zimních měsících míří útoky často na energetickou infrastrukturu, což vede k výpadkům v dodávkách elektřiny i tepla.