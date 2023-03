Brněnský podnikatel vyvinul chytrou kolíbku pro novorozence

Brno - Brněnský podnikatel Adam Rumler s kolegou pět let pracovali na vývoji chytré kolíbky pro novorozence. Letos na přelomu ledna a února přišli na trh s kolíbkou, kterou lze propojit s chytrým telefonem a pomocí aplikace ovládat houpání, pouštění předem nainstalovaných melodií či tzv. bílého šumu. Funguje také jako chůvička a upozorní rodiče, když se dítě vzbudí či začne plakat, a díky dvěma kamerkám mohou mít rodiče na telefonu i streamovaný obraz, řekl Rumler ČTK na brněnském veletrhu ProDítě. Další funkcí je svícení červeným světlem, které lze také ovládat dálkově a lze nastavit i intenzitu. Zabudovaný je i monitor dechu.

Kolíbka má design vycházející z tvaru vaječné skořápky a je potažena textilním materiálem, který je vyvinutý speciálně pro děti. "Dá se vyprat, omýt a je antialergenní," řekl Rumler. Dříve navrhoval designové vodní dýmky, ale firmu v roce 2017 prodal. "Měl jsem volnou hlavu a díval jsem se na film Avengers. Hulk se v prvním díle opřel o kolíbku a říkal jsem si, jestli jsou pěkné kolíbky na trhu. A zjistil jsem, že se mi žádná nelíbí. Tvar mě napadl hned a postupně jsme se snažili vizi naplnit," řekl.

Kolíbka je na trhu pod značkou firmy Loonoy a je koncipovaná pro děti do jednoho roku. "Když jsem si to nakreslil, začal jsem zkoumat, kdo by to vyrobil. Ale výrobci textilu či čalouníci v Brně a okolí mi buď řekli, že to nevyrobí, protože nemají čas, nebo měli čas až někdy za měsíce či dokonce za rok. Až jsem zkusil firmu, se kterou jsem spolupracoval na jiném projektu. Další člověk mi pomáhal s mechanikou. Rozumím částečně všemu, ale nemůžu rozumět všemu do hloubky," řekl Rumler. Nyní už jsou vyrobené první kolíbky v Hrušovanech u Brna. Dítě by mělo v kolíbce dobře spát a dobře se cítit a rodič díky funkcím může být klidnější.

Kolíbka komunikuje s aplikací na mobilu přes wi-fi síť a firmware se pravidelně aktualizuje. Verze, která má maximum technologických funkcí, stojí 29.000 korun, kolíbka s částí technologií je o 5000 levnější. Lze si koupit i kolíbku bez technologií za 14.900 korun. "Nabízíme také kolíbku k zapůjčení na tři či šest měsíců, cena začíná na 1500 korunách za měsíc. Je část lidí, kteří nepotřebují některé věci vlastnit, a poptávka po koupi a pronájmu je tak půl na půl," řekl Rumler.

Jelikož je kolíbka na trhu jen pár týdnů, pracuje Rumler s kolegou na propagaci a spolupráci s obchodníky. Kromě vlastního e-shopu by se tak kolíbka měla brzy objevit i v obchodech především s dětským zbožím.