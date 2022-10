Brněnský MSV letos navštívilo 52.000 lidí, o 17.000 víc než loni

Brno - Letošní 63. ročník Mezinárodního strojírenského veletrhu (MSV) navštívilo za čtyři dny jeho trvání přibližně 52.000 lidí, což je o 17.000 více než v loňském roce. Na veletrhu se od úterý do dneška představilo 1256 vystavovatelů z 41 zemí, kteří obsadili osm pavilonů. Pořádající Veletrhy Brno to uvedly v předběžné závěrečné zprávě. Veletrh byl letos o den kratší.

Letošní návštěvnost byla lepší než ta loňská, na předcovidovou úroveň se ale ještě nevrátila, a to ani po zohlednění zkráceného trvání veletrhu. Za jeden den konání veletrhu letos navštívilo výstaviště v průměru 13.000 lidí, v posledním předcovidovém ročníku 2019 jich ale celkem přišlo na výstaviště 81.000 za pět dní konání veletrhu, průměrně tedy 16.200 za jeden den. V roce 2020 se kvůli pandemii koronaviru MSV poprvé ve své historii nekonal.

"S návštěvností jsme spokojení a máme i nové kontakty. Myslím, že to bylo velmi přínosné, a veletrh splnil to, co měl. Na stánek přicházeli návštěvníci z oboru. Zachytili jsme i lidi, o kterých jsme ani nevěděli, že se zajímají o naše stroje a že mají potenciál si naše stroje pořídit, takže to bylo v tomto ohledu velmi zajímavé," uvedl za firmu Fanuc Czech Michal Hrdina.

V první den veletrhu se předávaly zlaté medaile MSV, ze šesti oceněných exponátů získaly cenu dva vodíkové autobusy slovenských výrobců, ale i digitální technologie Škoda Auto a dva vysokoškolské projekty.

Souběžně s letošním strojírenským veletrhem se jako každý sudý rok konaly specializované veletrhy IMT, PLASTEX, FOND-EX, WELDING a PROFINTECH. Další ročník veletrhu je naplánovaný souběžně s veletrhy Transport a Logistika a Envitech na 10. až 13. října příštího roku.