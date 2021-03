Brněnský dopravní podnik složil z 10 autobusů srdce pro potěšení

Brno - Zaměstnanci brněnského dopravního podniku (DPMB) vytvořili z deseti autobusů ve vozovně Slatina srdce o rozměrech zhruba 60 krát 60 metrů. Symbol má nejen připomenout rok od vyhlášení nouzového stavu v České republice kvůli pandemii koronaviru, ale také potěšit všechny, kdo jej uvidí. Video z dronu je ode dneška ke zhlédnutí na sociálních sítích dopravního podniku, řekla ČTK jeho mluvčí Hana Tomaštíková.

Hlavní myšlenkou bylo udělat lidem radost. "Nálada posledních měsíců není příliš optimistická, lidé jsou vyčerpaní, smutní, mnohdy rezignovaní a všem nám chybí ono světlo na konci tunelu. Nápad vznikl spontánně a zprvu jsme ani nedoufali, že by bylo možné ho uskutečnit. Kolegové ve Slatině byli nejdřív v šoku, ale pak to vzali jako výzvu a pustili se do příprav," řekla Tomaštíková.

Srdce tvoří tři běžné a sedm kloubových autobusů. K poskládání bylo třeba využít čas mezi tím, kdy je ranní výprava vozů ještě na trati, než se začnou po špičce vracet. Dále bylo nutné vymezit potřebný prostor a přeparkovat ostatní autobusy. "Pár dní před natáčením jsme se na místě sešli, abychom si skládání vozů alespoň částečně vyzkoušeli. Krokovali jsme prostor a značili si střed, řešili, jestli budou pro ohyby srdíčka vhodné sólo nebo kloubové autobusy a kolik jakých vozů budeme potřebovat," dodala mluvčí.

Vozy do tvaru srdce skládali mechanik a provozní technik. Další dva až tři lidé je s pomocí dronu kontrolovali a tvar upravovali. Symbol byl hotový zhruba za dvě hodiny. Na akci se od nápadu přes skládání po natáčení a stříhání podílelo sedm lidí.