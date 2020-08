Brněnský dopravní podnik rozšířil svou sbírku retro vozidel hromadné dopravy o autobus Škoda 706 RTO (na snímku z 11. srpna 2020). Nový přírůstek představí veřejnosti na letošní Dopravní nostalgii od 20. do 23. srpna.

Brno - Brněnský dopravní podnik (DPMB) rozšířil svou sbírku retro vozidel hromadné dopravy o autobus Škoda 706 RTO. Nový přírůstek představí veřejnosti na letošní Dopravní nostalgii od 20. do 23. srpna. Dopravní podnik o tom dnes informoval v tiskové zprávě.

"Pořízení autobusu Škoda 706 RTO je naším dlouhodobým záměrem už od doby, kdy jsme založili retro sbírku vozidel. Konkrétně tyto autobusy se totiž v DPMB nedochovaly. V dnešní době je v republice už jen asi čtyřicítka těchto vozů v soukromých sbírkách nebo dopravních podnicích a je velmi obtížné je získat, protože je sběratelé zřídka prodávají," uvedl generální ředitel Dopravního podniku města Brna Miloš Havránek.

Tento typ autobusu vozil v Brně cestující od konce 60. let minulého století do roku 1981. Výrobce jich v letech 1958 až 1972 dodal do Brna 132. Autobus je plně renovovaný, pojízdný a nebude potřebovat žádnou další investici.

Kde konkrétně tento kus sloužil se dopravnímu podniku nepodařilo vypátrat. "Jediné, co víme, že tento vůz před renovací využívali v JZD a byl upraven pro přepravu koní," uvedl technicko-provozní ředitel Jaromír Holec.

Sbírka retro vozidel DPMB čítá 14 vozů. Dopravní podnik ji začal systematicky rozšiřovat v roce 2014. Mezi retro vozy DPMB se brzy zařadí ještě vůz Karosa ŠM 11, který dorazí na podzim. Tím bude chronologická vývojová řada autobusů téměř kompletní.