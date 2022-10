Brněnský dopravní podnik má novou obousměrnou tramvaj od Škody 45T

Brno - Brněnský dopravní podnik má od středy první novou tramvaj 45T (dříve se uváděl název ForCity Smart 34) od Škody Transportation. Jde o obousměrné vozidlo. Tento typ by měl postupně nahradit tramvaje KT8 z přelomu 80. a 90. let. Nejdříve bude tramvaj jezdit v ověřovacím provozu bez cestujících a po ujetí požadovaného počtu kilometrů začne jezdit ještě letos ve zkušebním provozu s cestujícími, uvedl web Brněnská MHD.

Za jednu tramvaj podnik zaplatí 60 milionů korun, začátkem roku má výrobce do Brna dodat další čtyři vozy. Opce ve smlouvě umožňuje podniku nakoupit až 40 tramvají do roku 2026 za pevnou cenu za jeden kus. Vedení by rádo nakoupilo další tramvaje za pro něj příznivou cenu, ale je otázkou, zda sežene peníze v současné ekonomické a energetické krizi, kdy spoustu peněz vydá za drahé energie. Cena jedné tramvaje přitom odpovídá ceně stejně velkých jednosměrných tramvají 13T od téhož výrobce, jejichž poslední kusy zařadil podnik do provozu v roce 2016.

Obousměrné tramvaje jsou v Brně potřeba kvůli lince 8. Její konečná v Líšni je úvraťová, tedy ukončená slepými kolejemi. A od prosince bude v provozu nová trať do zastávky Nemocnice Bohunice, kde bude také úvrať a linka 8 sem bude přesměrována ze Starého Lískovce. Potřeba jsou obousměrné tramvaje také při různých výlukách.