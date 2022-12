Brno - Brněnská gastronomická scéna se v minulé dekádě podle řady lidí z oboru výrazně proměnila k lepšímu. Jedni z těch, kteří na to měli vliv, jsou i zakladatelé "Baru, který neexistuje" Jan Vlachynský a Andrej Vališ. Před deseti lety v Brně otevřeli koktejlový bar neyworského střihu, kterého si všimla i zahraniční média, doporučoval jej i New York Times. Od té doby se tým, který si dnes říká Lidi z Baru, rozrostl, otevřel v Brně další podniky s různými koncepty a chystá další. Podle Vlachynského se už podniky zotavily z covidové rány a nyní zatím na tržbách a návštěvnosti žádnou krizi nepociťují. Řekl to v rozhovoru pro ČTK.

Když otevíral s kolegou první podnik, už byl v Brně cítit kavárenský boom. "Tehdy jsme kavárny objížděli a dodávali jim mošty. A inspirovalo nás přemýšlení těchto lidí. Jsou to volnomyšlenkáři a dělají byznys proto, že mu věří," řekl Vlachynský. S kamarádem se vydali do New Yorku, vytvořili svůj koncept a obešli ostatní majitele brněnských barů a barmany. "Líbilo se jim to, protože jsme to chtěli dělat tak, jak to barmany baví. Začínali jsme s 250 lahvemi alkoholu, dnes jich máme zhruba 600. Ale všichni nám říkali, že to nebude fungovat, že to lidi nechtějí. Že jsou zvyklí na deset koktejlů. Jenže od prvního dne se ukázalo, že lidi to zajímá a chodí k nám. Ukazovali jsme lidem, jak a z čeho koktejly děláme a přes velká okna k nám bylo do baru vidět. Zvolili jsme partnerský přístup," popsal Vlachynský.

Některé další bary je začaly alespoň částečně následovat. Distributoři zjistili, že i jiné bary poptávají spoustu druhů rumů či whiskey. "K mému překvapení však podobných barů nevzniklo mnoho, protože nabídku alkoholů může mít širokou každý, ale dělat koktejly je těžší," řekl Vlachynský.

Otevřít si podobný podnik před deseti lety podle něj bylo snadné. Doznívala krize a nebylo těžké sehnat zájemce o zaměstnání, kteří ani nemuseli být zkušení barmani. "Stačilo, aby to byli lidé pohostinní, kteří se chtěli učit. Hledali jsme 25 lidí a přihlásilo se jich 1500," připomněl Vlachynský. Doba byla také příznivá v tom, že stačilo přijít s neotřelým konceptem, který lidi okamžitě zaujal. "Dnes už existuje řada velmi dobrých podniků, laťka je výš, lidé jsou znalí a vědí víc, co chtějí. Což je dobře," zhodnotil Vlachynský.

Jak se na "Bar, který neexistuje" nabalovali noví kolegové spolupracovníci, bylo potřeba, aby mohli kariérně růst. Což byl důvod k tomu, že Vlachynský s Vališem otevírali další podniky. Oba jsou dnes v pozici těch, kteří se zabývají novými možnostmi, dávají dohromady týmy lidí a u některých projektů řeší i konkrétnější věci. Provoz podniků už však není přímo na nich. "Provozní zázemí tvoří zhruba 20 lidí, ale mimo sezonu je nás zhruba 200 a nyní v sezoně s brigádníky 300," řekl Vlachynský. Po otevření prvního baru vznikl později bar s originálním konceptem Super Panda Circus, koktejlový bar s bistrem 4pokoje, Whiskey bar, který neexistuje, bar Slast a také hotel Anybody, kde každý pokoj skýtá originální zážitek založený na kulisách konkrétního filmu. "Teď chystáme otevření ještě jednoho whiskey baru na Jakubském náměstí a také pracujeme na konceptu hotelu ve Vranově nad Dyjí, který jsme koupili a kde letos fungovala ukrajinská restaurace Buď laska," vyjmenoval Vlachynský.

Zatím se s kolegy nepustil do podniku zaměřeného primárně na jídlo. "Podle mě je to supersložitá disciplína. Ale může se stát, že někdo z kolegů přijde, že má nápad a lidi, s nimiž by to chtěl dělat, a určitě bych to podpořil," řekl Vlachynský. Podle něj se v Brně podařilo vytvořit řadu kvalitních podniků nejen díky podnikavým lidem, ale i díky tomu, že v něm není tolik turistů a o místní je potřeba usilovat kvalitními službami.