Brněnskou Káznici zaplnily komiksy, festival Koma potrvá do neděle

V Brně začal 12. října 2023 devátý ročník mezinárodního komiksového festivalu Koma v prostorech bývalé Káznice na téma Deadline. Potrvá do 15. října.

Brno - Brněnskou Káznici zaplnily komiksy. Devátý ročník mezinárodního komiksového festivalu Koma začíná dnes, potrvá do neděle. Ukázky komiksů jsou rozvěšené po stěnách, festival dále nabízí tvůrčí dílny, setkání s autory, benefiční malování nebo koncerty, informovali pořadatelé.

Tématem letošního ročníku je deadline, tedy uzávěrka nebo nejzazší termín k provedení díla. Organizátoři tak poukazují na míru, v jaké současnou společnost, včetně duševního a tělesného zdraví lidí, poznamenává tlak na výkonnost a produktivitu.

"Kde je bod zlomu? Co je po deadlinu? Jaké jsou následky? Deadline nese na druhou stranu i pozitivní významy. Může být cílem, výzvou nebo poučnou cestou," uvedli organizátoři na festivalovém webu.

Cílem festivalu je představit to nejlepší, co momentálně vzniká v komiksu a ilustraci v Česku. Návštěvníci se tak seznámí například s komiksem Iogi, což jsou příběhy zasazené do japonského prostředí, které ilustroval kolektiv autorů pod vedením Václava Šlajcha a scenáristy Jeana-Gasparda Páleníčka. Zhlédnou také ukázky Prázdnin Tomáše Staňka nebo deníkového komiksu Lucie Lomové.

"Novinkou je přiblížení komiksu těm nejmladším autorům, a to skrze soutěž Komáček. Vítězná díla budou k vidění právě v Káznici, stejně jako 16 vybraných komiksových příběhů zaslaných do otevřené výzvy Open Call. Takový prostor kreslířské a alternativní komiksové scéně poskytuje v českém prostředí jen Koma," uvedla za pořadatele Barbora Horová.

Celý program je dostupný na webu www.festivalkoma.cz a sociálních sítích. Většina programu je přístupná zdarma.