Brněnské Sono Centrum rozezněl britský rock kapely Skunk Anansie

Brno - Brněnským hudebním klubem Sono Centrum se dnes večer rozezněl britský rock v podání kapely Skunk Anansie. Koncert je součástí evropského turné k 25. výročí založení kapely, které se však o dva roky kvůli covidu odsunulo. V Brně hraje kapela poprvé, českým fanouškům se představila naposledy v roce 2019, kde se koncert kvůli velkému zájmu přesouval z Lucerna Music baru do Fóra Karlín. V Brně dnes zazněly jak starší hity, tak nové skladby včetně aktuálního singlu Piggy.

Frontmanka skupiny Skin přivezla s kolegy i velkolepou show a zazpívala hity, které kapele zajistily v 90. letech místo mezi ostrovní rockovou elitou. A nynější nový singl Piggy je jednou z nejagresivnějších skladeb, kterou skupina natočila, textem reaguje na současnou dobu. "Vlastně jsem ten text napsala na tubus cestou do studia. Připadalo mi to jako to, o čem je svět právě teď. Ve skladbě je postava prasátka z roku 1984, která chce získat moc, peníze a kontrolu všemi nezbytnými prostředky, a už nezáleží na tom, co je pravda a co ne," popsala 55letá zpěvačka Skin.

Doba pocovidových omezení je pro kapelu novým rozjezdem v její již dlouhé hudební dráze. "Vždycky jsem si představovala, že budu hrát hudbu po zbytek svého života, nikdy jsem to neviděla jako krátkodobou záležitost. Viděla jsem se jako The Rolling Stones. Celé hudební odvětví se nám za posledních několik let pod nohama změnilo, ale my jsme více než připraveni na další fázi," uvedla Skin.