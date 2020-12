Brněnské fakultní nemocnice pokračují druhý den v očkování

Brno - Fakultní nemocnice Brno dnes druhým dnem pokračuje v očkování proti nemoci-19, dnes by chtěla očkovat asi 500 lidí. ČTK to řekla mluvčí nemocnice Veronika Plachá. Podle ní se očkují zaměstnanci na klinikách navzájem. Kromě toho nemocnice hledá vhodné pacienty, kterým by dávku podala. Část vakcín poskytla nemocnice jiným zařízením jako nemocnicím města a domovům seniorů. V očkování druhým dnem pokračuje i Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně.

Do kraje dorazilo o víkendu skoro 5000 vakcín. Z nich 3000 dostala Fakultní nemocnice Brno a 2000 svatoanenská nemocnice, část z dodávky putovala do jiných zařízení. "Nemocnice Milosrdných bratří od nás dnes dostane 450 vakcín. Očkovat se bude část zdravotníků a pacientů v LDN. Pak dáváme 250 vakcín Úrazové nemocnici a 300 vakcín do domovů pro seniory v Brně," řekla Plachá.

Podle ní je dnes v plánu očkování asi 500 zaměstnanců fakultní nemocnice. "Zaměstnanci se očkují na klinikách vzájemně. Dnes ještě pacienty neočkujeme, ale plánujeme to v úterý. Hledáme vhodné pacienty s ohledem na zdravotní stav," poznamenala Plachá.

Svatoanenská nemocnice očkuje na pracovištích. "Budeme se snažit do konce roku podat všechny vakcíny, které jsme dostali. Část jsme ale dali Masarykovu onkologickému ústavu, Centru kardiovaskulární a transplantační chirurgie a část půjde do domovů seniorů," uvedla mluvčí nemocnice Dana Lipovská. Dodala, že další vakcína by měla dorazit první lednový týden.

Původně mělo do republiky dorazit v úterý 10.000 dalších vakcín, z nichž polovina měla zůstat v Praze a polovina putovat do Brna. Podle Plaché ale nejspíš dodávka dorazí už dnes a vyhrazená polovina pro Brno zamíří z jihomoravské metropole do Ostravy, kde také projevili zájem o očkování. "Další vakcínu bychom měli dostat ve čtvrtek 7. ledna, to už by nám mělo chodit týdně do kraje 10.000 vakcín," řekla Plachá.