Brněnská veřejnost musela k revoluci dozrát, říká historik Pernes

Brno - Brněnská veřejnost musela k revoluci dozrát, za normalizace bylo ve městě málo aktivních odpůrců režimu a Brno drželi pevně v rukou konzervativní komunisté. Opoziční hlasy zaznívaly silněji až těsně před listopadem 1989. Hlavním impulsem změny byl zákrok proti studentům 17. listopadu 1989 v Praze. ČTK to řekl v rozhovoru brněnský historik Jiří Pernes.

Jako ilustraci atmosféry Brna na sklonku totality zmínil vzpomínku disidenta Jaroslava Mezníka. V srpnu 1989 chtěl na náměstí Svobody uspořádat tichou připomínku okupace. Zatímco v Praze se odehrály velké manifestace, jež policie rozháněla vodními děly, v Brně přišla jen hrstka přátel. Ve městě byl klid také třeba v období takzvaného Palachova týdne.

"To, jak se v 80. letech mluvilo o perestrojce, přestavbě a tak dál, v Brně nenacházelo úrodnou půdu, což se projevovalo v atmosféře města Brna. Místní funkcionáři byli konzervativnější než ti pražští," řekl Pernes. Brno mělo tehdy 350.000 obyvatel a zhruba 50.000 až 60.000 jich podle historika bylo v městské organizaci KSČ.

"Městský výbor KSČ v Brně patřil k nejkonzervativnějším v republice a dařilo se mu být imunní vůči myšlenkám přestavby a třeba i jen dílčích demokratizačních změn," řekl historik.

Městské vedení strany bylo ideologicky pevné i přesto, že komunistický režim degradoval Brno z pozice zemského hlavního města na úroveň jednoho z mnoha krajských měst. Režim omezil rozvoj Brna, aby nenarušovalo novou linii socialistického Československa, kterou tvořila Praha, Bratislava a "ocelové srdce" Ostrava.

Po sovětské okupaci a nástupu Gustáva Husáka k moci se sice právě v Brně vytvořila jedna z prvních ilegálních protirežimních organizací, po zatčení a odsouzení členů ale ve městě zavládlo ticho. Důvod netečnosti Brňanů lze podle Pernese jen odhadovat.

"Možná to bylo tím, že to 'pozitivní', co komunistický režim nabízel, mělo pro běžné občany na Moravě větším význam než nějaké experimenty s Havlem, Několika větami a těmito věcmi," myslí si Pernes. Velkou roli mezi Brňany hrál nepochybně strach a úzké mezilidské vazby.

Ve srovnání s Prahou byla malá i brněnská disidentská komunita. Výraznými osobnostmi byli třeba Jaroslav Šabata, Jaroslav Mezník a Jan Šimsa. Až v samotném závěru 80. let se podle historika projevila širší aktivita v podobě založení různých spolků a iniciativ, vše se stupňovalo koncem léta a počátkem podzimu 1989.

Začátkem října bylo na náměstí Svobody zadrženo 14 lidí, kteří měli na hrudi plakáty s vyobrazením Máhatmy Gándhího a u sebe "závadné tiskoviny". Na stejném místě zasáhla policie o pár dní později proti ekologickým aktivistům, kteří protestovali proti výstavbě koksovny ve Stonavě. Ve stejné době byl zadržen disident Jaroslav Popelka, který v knihovně rozdával protistátní letáky, jejichž výskyt se v té době oproti předchozím měsícům zvýšil.

Údiv brněnských komunistů následně vzbudila žádost o povolení uspořádat před Janáčkovým divadlem 28. října 1989 veřejné shromáždění. Národní výbor ji zamítl, přesto se však v ulicích objevily letáky zvoucí na demonstraci. Současně informovaly o požadavku, aby jedné z hlavních brněnských ulic byl vrácen název Masarykova třída, volaly po přípravě Masarykova pomníku.

Nespokojenost mezi Brňany tak přece jen existovala, což se podle Pernese nejvíce projevilo bezprostředně po 17. listopadu 1989. "To bylo v pátek a už v pondělí 20. listopadu se na náměstí Svobody konala první demonstrace, které se zúčastnilo 40.000 lidí. Jednalo se tak o masovou událost. Bylo zřejmé, že lidi slyší na to, co se odehrálo v Praze, a jsou ochotni to nějakým způsobem podpořit," uvedl Pernes. Už o víkendu se začali organizovat studenti na filozofické fakultě a připravovat stávku.

"Kdyby k pražským událostem nedošlo, tak by se samozřejmě v Brně ani jinde na Moravě nic nedělo," míní Pernes. V jednom však Brno podle něj Prahu přece jen předběhlo. Právě konflikt mezi disidenty a pozdějšími aktéry brněnského Občanského fóra Jaroslavem Šabatou a Petrem Cibulkou totiž předznamenal rozkol fóra v Praze a upozornil na jeho neudržitelnost jako příliš široce rozkročené organizace.