Brněnská divadla se nemusejí omlouvat Dukovi, potvrdil soud

Brno - Brněnská divadla se nemusejí omlouvat kardinálovi Dominiku Dukovi za uvedení dvou kontroverzních her. Duka a jeho právník Ronald Němec, který se k žalobě připojil, chtěli omluvu po Centru experimentálního divadla (CED) a Národním divadle Brno, a to za zásah do svých osobnostních práv. Zamítavý rozsudek městského soudu je tedy pravomocný, dnes ho potvrdil Krajský soud v Brně. Žalobci podají dovolání k Nejvyššímu soudu.

Žaloba se týkala uvedení her režiséra Olivera Frljiče Prokletí a Naše násilí a vaše násilí na přehlídce Divadelní svět v květnu 2018. Postup divadla podle kardinála silně zasáhl do jeho vyznání.

"Chceme společnost, kde jsou tolerovány urážky? Já ji nechci a pan kardinál také ne. A proto tady jsme," uvedl dnes u soudu Němec. Žalobci podle něj nemají problém s tím, aby se v demokratické společnosti slušně vyjadřovaly názory, nechtějí však tolerovat samoúčelné urážky. "Pokud účelem her bylo šokovat a urážet, pak toto v rámci demokratické společnosti nelze tolerovat, a kdo jiný by měl vystoupit na ochranu zájmů všech místních křesťanů než právě kardinál jako vrcholný představitel katolické církve v České republice," uvedl Němec.

Právníci divadel to odmítli. "Pokud žalobci uváděli, že brojí proti tomu, že byli uráženi, tak je třeba uvést, že ty divadelní hry nejsou vůbec o žalobcích. Pokud uvádí, že se cítili dehonestováni, je třeba upozornit, že oni se těch představení vůbec neúčastnili," řekl právní zástupce experimentálního divadla Michal Šalomoun.

Krajský soud dal právníkům divadel zapravdu. "Umělecký projev používá specifické výrazové prostředky, používá symboliku, používá nadsázku, a pokud má potenciál přispívat k diskusi o otázkách veřejného zájmu, tak je právně přípustný i za cenu jisté oběti na náboženském sentimentu části věřících osob, a víra a tolerance věřících by měly být v rámci demokratické společnosti natolik pevné, aby toto unesli," uvedl v odůvodnění dnešního rozhodnutí soudce Michal Ryška. Soud tak potvrdil březnové zamítnutí obou žalob Městských soudem v Brně.

Němec po rozhodnutí soudu uvedl, že rozsudek respektuje, ale nesouhlasí s ním, proto bude i s kardinálem podávat dovolání. "Tato otázka není ohledně toho, zda žalobci jsou, nebo nejsou úspěšní, ale je otázkou, zda chceme společnost, kde se můžeme beztrestně urážet a být k sobě neslušní, anebo společnost, kde spolu můžeme nesouhlasit, ale v rámci nějakých slušných mantinelů," uvedl Němec.

Právníci divadel byli s rozhodnutím spokojeni. "Šlo o něco jiného než o ochranu osobnosti žalobců, šlo o to, trochu oklikou dostat do českého právního řádu delikt blasfemie (rouhání), což se díky rozhodnutí soudu nepovedlo," uvedl Šalomoun.

Duka s Němcem kriticky poukazují hlavně na scénu, v níž herec předstírá znásilnění ženy. Podle žaloby je zobrazen Ježíš páchající násilí na muslimce. Náznak, že Ježíš, v něhož věří a od něhož se odvíjí jejich život, spáchal tak odporný čin, je podle Duky a Němce silným zásahem do jejich práv na svobodu vyznání a svědomí.

Před uvedením hry Naše násilí a vaše násilí se před divadlem shromáždily stovky protestujících. Někteří, včetně více než dvou desítek příznivců hnutí Slušní lidé, byli také uvnitř a představení přerušili. Představení pokračovalo až po zásahu antikonfliktního týmu policie.

Původně žaloba směřovala jen na Centrum experimentálního divadla, které však pouze poskytlo prostor pro uvedení obou představení. Přehlídku pořádalo Národní divadlo Brno. Policie po uvedení her přijala 19 trestních oznámení směřujících hlavně na Národní divadlo Brno a jeho ředitele. Vyšetřovatelé všechny podněty odložili, trestný čin nezjistili.