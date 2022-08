Brnem prošlo 200 vojáků v uniformách ze 17. století, připomněli obléhání města

Brno - Centrem Brna prošlo asi 200 vojáků v dobových uniformách ze 17. století. Připomněli obléhání města Švédy v roce 1645, kdy se Brno ubránilo přesile. ČTK to řekl Ondřej Anton ze Společnosti 1645, která organizuje vojensko-historickou část tradiční akce nazvané Den Brna na připomínku úspěšné obrany proti seveřanům. Součástí akce jsou na Kraví hoře ukázky historických bitev.

Pochod šel od Denisových sadů přes náměstí Svobody ke kostelu svatého Jakuba, kde se uskutečnil pietní akt. Podle Jana Seitla z Dopravního podniku města Brna nevznikly žádné větší problémy v dopravě MHD, protože je na náměstí Svobody výluka. "Bylo pouze menší zdržení historické tramvaje, která v létě každou hodinu jezdí z náměstí Svobody okruh po centru," uvedl Seitl.

Při pochodu byla vidět typická vojska z poloviny 17. století. "Byli tam střelci z mušket, arkebuzíři a na Kraví hoře budou vidět pikenýři s dlouhými tyčovými zbraněmi, jezdci nebo dělostřelci s kanóny," uvedl Anton.

Podle něj se do akce zapojili členové ze skupin historického šermu nebo klubů vojenské historie z Brna a celé Moravy. "Je potřeba si události připomínat. V roce 1645 se stala jedna z nejvýznamnějších událostí pro Brno. Díky spojenému úsilí všech obyvatel pod vedením vojenského velitele města Raduita de Souses se dokázalo něco, co v té době bylo na celé Moravě i v Evropě neobvyklé. Město odmítlo otevřít brány a vydrželo se tři a půl měsíce bránit neuvěřitelné přesile," řekl Anton. Připomněl, že Brno tehdy mělo 500 vojáků, které doplnila asi tisícovka měšťanů, studentů a tovaryšů. "Proti nim stálo asi 30.000 Švédů a oni se dokázali ubránit. Bylo to tehdy jediné město na Moravě. Díky tomu potom Švédové nezaútočili na Vídeň a Brnu to přineslo status hlavního města Moravy, který do té doby měla Olomouc," řekl Anton.

Součástí sobotního programu je kromě pochodu vojáků a ukázek bitvy i jezdecká show, koncert historické hudby, ale také trh s ukázkami řemesel na hradě Špilberk, kde bude k vidění i představení o Robinu Hoodovi, zazní také dobová hudba.