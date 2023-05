Tampere/Praha - Úspěch hokejistů Německa a Lotyšska na mistrovství světa v Tampere a Rize je dobrou zprávou i pro české pořadatele příštího světového šampionátu, který se v roce 2024 uskuteční v Praze a Ostravě. Předseda organizačního výboru Petr Bříza věří, že i díky tomu přijede na zápasy více fanoušků. Řekl to novinářům v Tampere.

"Je to skvělá zpráva, přijede víc fanoušků za rok do Prahy. Vedle toho je to ale i úžasná zpráva pro světový hokej," uvedl Bříza.

Mezinárodní hokejová federace (IIHF) by po dohodě s českou stranou měla zřejmě ještě dnes potvrdit rozdělení týmů do skupin. Momentálně to vypadá, že v Praze by hrálo Finsko, USA, Švýcarsko, Česko, Dánsko, Norsko, Rakousko, Velká Británie a v Ostravě Kanada, Německo, Švédsko, Slovensko, Lotyšsko, Francie, Kazachstán a Polsko. Organizátoři ale mají právo jeden tým ve skupině vyměnit.

"Máme určité varianty a potřebujeme najít klíč, abychom byli schopni naplnit obě arény. Menší i větší. Obrovská výhoda Česka je, že jsme uprostřed Evropy. Věřím, že formou kampaní dokážeme oslovit fandy z řady zemí," uvedl Bříza a vedle úspěchu Němců nebo Lotyšů poukázal i na historický postup Polska na MS a ideální dojezdovou vzdálenost do Ostravy. "Vedle toho jsme vypracovali unikátní schéma nabídky konferenčních prostor, abychom federacím, ligám nebo klubům nabídli prostory v O2 universum," řekl bývalý vynikající brankář.

Mistrovství světa se bude příští rok hrát od 10. do 26. května, přípravy na vrcholný turnaj už jsou v plném proudu "Myslím si, že jsme připraveni dobře. Tři čtvrtiny našeho týmu prošly už organizací v roce 2015, další mají zkušenosti s pořádáním velkých sportovních akcí. Hokejově řečeno máme dobré čtyři pětky a dobré gólmany," uvedl Bříza s tím, že Česko je připraveno navázat na vydařený šampionát z roku 2015. "Dodnes je zmiňován jako jeden z příkladů, jak má taková akce vypadat. Nejen kvůli diváckému rekordu, ale i kvalitě organizace," těší Břízu.

Před osmi lety na utkání zavítalo celkem 741.690 diváků, což je rekord MS. Místopředseda IIHF si dobře uvědomuje, že aby organizátoři mohli podobný úspěch zopakovat, musí být i dobrá ekonomická situace v Česku a v Evropě. Po složitých covidových restrikcích se hokej stejně jako domácnosti musí nyní vypořádávat s následky války na Ukrajině a například vysokými cenami energií.

"Když jsme zvládli olympiádu v Pekingu, které jsme se báli, tak jsme si mysleli, že svět se vrací do normálu. A pak přišel 24. únor 2022, který vše změnil...," připomněl Bříza začátek konfliktu. "Věříme, že se zlepší ekonomická situace, například z pohledu ceny energií to není jednoduché. Věřím, že zápasy budou vyprodané a lidi si budou chtít ten festival užívat. V roce 2015 byli oni jeho nedílnou součástí. měli jsme 89 procentní návštěvnost, což je neskutečné. Věříme, že ekonomická situace rodin bude taková, abychom se k tomuhle číslu přiblížili," přál si Bříza.