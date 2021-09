Britští vládní poradci doporučili očkování dětí od 12 do 15 let proti covidu-19

Londýn - Hlavní poradci britské vlády pro boj s koronavirem dnes doporučili vakcinaci všech dětí ve věku 12 až 15 let první dávkou očkování proti covidu-19. O druhé dávce by se mělo rozhodnout až na jaře, kdy bude k dispozici dostatek mezinárodních dat. Očkování dětí podle nich zmírní narušení fungování škol, uvedla agentura Reuters.

Doporučení vládních poradců se rozchází se stanoviskem britského výboru pro vakcinaci a imunizaci (JCVI). Ten se na začátku září vyslovil proti vakcinaci zdravých dětí ve věku 12 až 15 let. Podle výboru jsou zdravotní výhody očkování pro tuto věkovou skupinu malé. Dodal ale, že vláda si ještě může vyžádat názor jiných expertů a zvážit další hlediska, jako je hladký průběh školního roku.

Vláda musí uvést, zda se bude doporučením poradců řídit. Pro očkování dětí je několik ministrů.

Dětem by měla být podána pouze první dávka preparátu od firem Pfizer/BioNTech. Spojené státy, Izrael a některé evropské země včetně České republiky už očkují děti starší 12 let. V Británii má na očkování nárok již 350.000 dětí s různými zdravotními omezeními a dospívající ve věku 16 a 17 let.