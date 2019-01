Londýn - Britští poslanci dnes naznačí, jak bude dále pokračovat proces odchodu Británie z Evropské unie. Členové Dolní sněmovny budou večer hlasovat o vládním plánu pro další postup, zejména se však budou vyjadřovat k alternativním plánům, s nimiž v uplynulých dnech přicházeli řadoví poslanci. Těmi by mohla sněmovna přinutit premiérku Theresu Mayovou i k odložení brexitu.

Po historické porážce "rozvodové" dohody v parlamentu Mayová minulé pondělí ohlásila, že bude i nadále usilovat o spořádaný brexit za podmínek dohodnutých s EU. Podporu pro brexitovou dohodu chce zajistit vyjednáním dalších ústupků v otázce kontroverzní pojistky týkající se hranice mezi Irskem a Severním Irskem, což by mohlo přesvědčit kritiky z Konzervativní strany a severoirské DUP, která menšinovou vládu podporuje. Mayová uvedla, že z výsledku parlamentní debaty bude vycházet při dalším jednání s Bruselem.

Vláda na dnešek předložila pouze neutrální návrh usnesení, podle něhož poslanci "zvážili" vyjádření premiérky o dalším postupu. Klíčové tak jsou spíše pozměňovací návrhy, skrze něž mohou poslanci ukázat, jakou variantu dalšího vývoje podporují.

V pondělí se pozornost britských novinářů soustředila na dva z více než deseti pozměňovacích návrhů, které se za poslední týden objevily. Značnou šanci na úspěch má podle všeho plán labouristické poslankyně Yvette Cooperové. Pakliže by byl schválen, poslanci by mohli 5. února hlasovat o opozičním návrhu zákona, který by za pokračování patové situace ukládal vládě usilovat o odklad brexitu.

Druhý ostře sledovaný návrh je z dílny vlivného konzervativního poslance Grahama Bradyho a požaduje, aby byla severoirská pojistka v rozvodové dohodě nahrazena neupřesněnými alternativními ujednáními. Mayová údajně na pondělní schůzi vyzvala své poslance, aby pro toto opatření hlasovali, jeho úspěch je však nejistý, neboť se proti němu během dne vyjadřovali zástupci euroskeptického křídla Konzervativní strany.

Takzvaný protokol o Irsku a Severním Irsku v připravené dohodě o brexitu stanoví, že pokud se nenajde lepší řešení, obnovení hranice mezi těmito dvěma územími se po přechodném období brexitu odvrátí vytvořením společného celního prostoru EU s Británií. Část britských politiků ale v takovém scénáři vidí snahu EU trvale připoutat Británii. Evropská sedmadvacítka včetně klíčového Irska dala opakovaně najevo, že o dohodě včetně irské pojistky znovu jednat nehodlá. Dojednaná pojistka je podle Dublinu už v nynější podobě kompromisem respektujícím požadavky Británie.

Dnešní události v Dolní sněmovně by mohla být pro proces britského odchodu z EU přelomová, někteří novináři ale avizují, že vyloučen není ani výsledek, který by situaci dramaticky nezměnil. "Žádné z pozměňovacích návrhů nebudou mít většinu a zároveň neutrální usnesení Mayové nebude mít většinu. Co bude potom?" ptá se zpravodaj deníku The Times Henry Zeffman.