Londýn - Po úterním odmítnutí vládní brexitové dohody a středečním vyloučení brexitu bez dohody budou dnes poslanci britské Dolní sněmovny hlasovat o tom, zda požádat o odklad odchodu země z Evropské unie. Kromě návrhu na odklad předloženého vládou premiérky Theresy Mayové by zákonodárci mohli hlasovat až o čtyřech poslaneckých dodatcích, které požadují mimo jiné druhé referendum. Jeden z dodatků chce zabránit, aby vláda opět předložila k hlasování již dvakrát odmítnutou brexitovou dohodu. Britská média spekulují, že by se Mayová mohla pokusit dohodu na potřetí protlačit parlamentem již příští týden.

Podle dosavadních plánů by měla Británie EU opustit 29. března. Dnes bude Dolní sněmovna ale hlasovat o vládním návrhu, na základě kterého by Londýn požádal EU o odklad termínu. Pokud by sněmovna schválila dohodu vyjednanou premiérkou Mayovou, požádala by vláda o odklad do 30. června.

Předseda Evropské rady Donald Tusk dnes nicméně na twitteru napsal, že vyzve před nadcházejícím summitem v Bruselu prezidenty a premiéry zemí evropské sedmadvacítky, aby byli otevřeni možnosti "dlouhého" odložení brexitu a to v případě, že to "Spojené království uzná za nutné, aby mohlo přehodnotit svou brexitovou strategii a vybudovat na ní shodu". S odkladem termínu brexitu - pokud o něj Londýn požádá - musí souhlasit všech sedmadvacet zbylých členů EU.

Mluvčí Evropské komise dnes připomněl, že pokud bude Británie stále členem EU v době, kdy se uskuteční květnové volby do Evropského parlamentu (EP), bude se jich muset zúčastnit.

Předseda Dolní sněmovny John Bercow dnes vybral čtyři dodatky, o kterých budou moci poslanci hlasovat. Jeden z nich vyzývá k odkladu termínu odchodu z EU za účelem uspořádání druhého referenda. Další dodatek by v případě schválení umožnil poslancům vzít do vlastních rukou program své schůze příští středu, na které by mohli hlasovat o různých možnostech vývoje, a dát tak najevo, jaké východisko ze současného patu si přejí. Třetí dodatek požaduje odklad brexitu, aby se vyloučil odchod z EU bez dohody. Cílem čtvrtého dodatku je zakázat vládě, aby předložila svou brexitovou dohodu k třetímu hlasování.

Právě o možnosti, že by Theresa Mayová mohla příští týden již potřetí předložit poslancům svou brexitovou dohodu, dnes píšou britská média. Podle stanice BBC by se mohlo premiérce podařit přesvědčit některé konzervativce i poslance Demokratické unionistické strany (DUP), aby ve třetím hlasování její dohodu podpořili.

Středeční dění v parlamentu, kdy se hlasovalo o vyloučení brexitu bez dohody, popsaly britské noviny dnes jako kolaps a vládu chaosu. Podobně reagoval i kontinentální tisk, podle kterého začíná být premiérka Mayová překážkou na cestě z krize. Řada novin považuje za východisko nové referendum či spojení umírněných konzervativců s labouristy ve snaze "omezit škody".

Do vývoje kolem brexitu se dnes vložil i americký prezident Donald Trump. Na twitteru napsal, že chce s Británií po jejím odchodu z EU vyjednat "velkou obchodní dohodu".