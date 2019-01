Londýn - Napodruhé už britská premiérka Theresa Mayová hlasování o brexitové dohodě neodsunula a dnes večer se tak k dokumentu po dlouhém čekání vyjádří členové dolní komory britského parlamentu. Očekává se, že poslanci dojednané podmínky britského odchodu z Evropské unie v historickém hlasování odmítnou. Odhady o velikosti vládní porážky se však různí od rozdílu několika desítek hlasů až po zhruba 200 ve více než 600členném zákonodárném sboru. Výsledek bude známý po 20:00 SEČ.

To je hodina, kdy má v Dolní sněmovně skončit pětidenní rozprava, kterou uzavře dalším projevem předsedkyně vlády. Pak přijde na řadu hlasování, přičemž nejprve se bude hlasovat o pozměňovacích návrzích k vládnímu usnesení. Těch může předseda Dolní sněmovny John Bercow posunout na plénum tolik, kolik uzná za vhodné.

Výsledek hlavního hlasování se tak může od očekávání výrazně lišit, nemalých změn se může ještě dočkat i samotné usnesení. Značnou roli by mohl sehrát dodatek navržený labouristickým poslancem Hilary Bennem, jehož schválením by poslanci při odmítnutí stávající dohody zároveň odmítli brexit bez dohody. V pondělí britští novináři také hojně skloňovali pozměňovací návrh od konzervativce Andrewa Murrisona, který požaduje, aby takzvaná severoirská pojistka zahrnutá v brexitové dohodě mohla platit pouze do 31. prosince 2021.

Premiérka Mayová v pondělí opět vyzývala poslance k podpoře jejího brexitového plánu a zmiňovala nové "hodnotné záruky" ze strany EU týkající se problematické pojistky, která by v krajním případě zabránila obnovení hraničních kontrol mezi Irskem a Severním Irskem. Předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker a předseda Evropské rady Donald Tusk jí předtím zaslali dopis, v němž ujišťují, že EU si aplikaci "protokolu" o Irsku a Severním Irsku také nepřeje.

Jenže severoirští partneři premiérky z Demokratické unionistické strany (DUP) v nových prohlášeních nevidí žádný významný posun. Konzervativec Steve Baker z početné skupiny euroskeptických kritiků Mayové zase na twitter napsal: "Hodláme hlasovat 'ne' ve všech bodech: to se týče všech pozměňovacích návrhů i hlavního usnesení, ať už bude pozměněné či nikoli."