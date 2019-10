Britští poslanci schválili konání předčasných voleb v prosinci

Londýn - Britští poslanci dnes podpořili konání předčasných voleb, které mají ukončit brexitový pat. Jimi schválený návrh zákona o uspořádání voleb 12. prosince ještě poputuje do Sněmovny lordů, jejíž souhlas je považován za formalitu. Britové půjdou znovu k volbám v rozjitřené době kolem odchodu jejich země z Evropské unie. Ten má po dalším odkladu nastat nejpozději do 31. ledna příštího roku, což dnes formálně schválilo 27 členských zemí EU. Předseda Evropské rady Donald Tusk Brity zároveň varoval, že by aktuální odklad mohl být už posledním.

Pokud Británie schválí "rozvodovou" dohodu před uplynutím nové lhůty, může opustit unii dříve. I to vše ale záleží na výsledku předčasných voleb a následném rozložení sil v budoucím zákonodárném sboru.

Nové volby parlament podpořil po odmítnutí několika navrhovaných dodatků drtivou většinou 438 hlasů ku 20 i díky tomu, že jejich vypsání podpořili opoziční labouristé, kteří se, slovy svého lídra Jeremyho Corbyna, těší, až se zbaví této "lehkomyslné a zničující konzervativní vlády". Britové budou v posledním měsíci roku volit poprvé od roku 1923.

Podle Corbyna je nyní vyloučeno, že by Británie odešla z EU bez dohody, což byla podmínka labouristů pro to, aby vypsání voleb podpořili.

Nově zvolený parlament má podle konzervativního premiéra Borise Johnsona hlasovat o nové brexitové dohodě, kterou vyjednal předminulý týden v Bruselu. Jediným způsobem, jak se dostat ze současného patu, je podle Johnsona "obnovit parlament a dát lidem volbu".

Sedmadvacet zbývajících členských zemí unie se mezitím dohodlo na odkladu brexitu do 31. ledna 2020. "EU27 formálně přijala odklad. Mohl by to být poslední. Prosím využijte daný čas, jak nejlépe to půjde," napsal dnes na twitteru Tusk jasný vzkaz Londýnu.

O odklad odchodu Británie z EU požádal Johnson, protože mu to nařizoval zákon. Sám ale byl proti odkladu a chtěl dodržet slíbený termín brexitu 31. října. Dnes v parlamentní debatě prohlásil, že odkládání brexitu stále více poškozuje britský národní zájem. "Atmosféra nejistoty", která kvůli neustálým odkladům odchodu Británie z EU podle něj panuje, rozežírá důvěru lidí v politiku a brání jim přijímat "důležitá životní rozhodnutí". Pro odchod z EU se vyslovili britští voliči v referendu z roku 2016.

Labouristé ještě v pondělí večer zabránili vyvolání prosincových voleb, když se ve věci zdrželi hlasování a plán tudíž nemohl získat potřebnou podporu dvou třetin dolní komory parlamentu. Corbyn byl kvůli svému nejasnému postoji terčem kritiky, protože po nových volbách pravidelně volal už nejméně 12 měsíců. Johnson se za poslední dva měsíce pokusil rozpustit parlament třikrát.

Labouristé v posledních týdnech ztrácí v průzkumech preferencí na vládní konzervativce kolem deseti procent. Komentátoři se však shodují, že výsledek očekávaných předčasných voleb je zcela nepředvídatelný. I před posledními volbami v roce 2017, které vyvolala tehdejší premiérka Theresa Mayová, měli konzervativci v průzkumech značný náskok. V kampani o něj ale přišli a parlamentní většina jim těsně unikla.

Podle pozorovatelů některé konzervativce frustruje, že se Johnson nyní soustředí na předčasné volby a nechce se vrátit k ratifikaci své brexitové dohody skrze prováděcí zákon, o kterém minulý týden Dolní sněmovna začala jednat. Odmítla ho ale schvalovat podle představ kabinetu zrychleným způsobem.