Londýn - Proces odchodu Británie z Evropské unie dnes přinese na britské politické scéně další historický moment. Odpolední agendu Dolní sněmovny poprvé za nejméně 100 let určí řadoví poslanci a následně se bude debatovat a hlasovat o jejich návrzích ohledně vyústění brexitu. Zákonodárci budou moci vyjádřit podporu vícero variantám a výsledek jejich hlasování by měl být známý po 22:00 SEČ.

Už několik hodin před úterní půlnocí bylo podle editorky politického zpravodajství deníku The Guardian Heather Stewartové ve hře 16 poslaneckých návrhů. Například opoziční labouristé předkládají plán budoucího partnerství s EU, které by zahrnovalo "všeobecnou celní unii" a velkou míru souladu s pravidly jednotného unijního trhu. Objevily se také návrhy prosazující brexit bez dohody nebo naopak odvolání odchodu z EU či potvrzení jakéhokoli brexitového plánu v referendu.

O tom, které návrhy se dostanou na hlasovací lístek, rozhodne předseda Dolní sněmovny John Bercow. Po 20:00 SEČ budou mít poslanci půl hodiny na to, aby se rozhodli, které varianty považují za přijatelné. Výsledek však nebude oznámen ihned poté, neboť poslanci se budou ještě zabývat opatřením, které by v příslušném britském zákonu změnilo datum brexitu na základě dohody z nedávného unijního summitu.

Velkou otázkou před dnešním hlasováním zůstává, zda při něm vláda nechá konzervativním poslancům volnou ruku. Pokud by od nich vyžadovala hlasovací disciplínu, zcela jistě by došlo na rezignace níže postavených prounijních členů vlády, kteří by chtěli podpořit "měkčí" podobu brexitu. Tato otázka byla podle zdrojů deníku The Daily Telegraph jedním z hlavních bodů úterní schůze kabinetu a premiérka Theresa Mayová si prý vyslechla varování, že by mohla přijít až o 20 členů vládu.

Mayová se dnes kromě toho zřejmě bude nadále snažit posílit podporu již dvakrát odmítnuté brexitové dohody poté, co úterý v tomto směru přineslo pozitivní signály od euroskeptických konzervativců. Večer premiérka vystoupí na schůzi klubu nevládních poslanců Konzervativní strany. Někteří komentátoři očekávají, že by jim mohla za podporu slíbit svůj brzký odchod z čela vlády.