Londýn - Osm poslaneckých návrhů dalšího postupu kolem brexitu vybral pro dnešní rozpravu britské Dolní sněmovny její šéf John Bercow poté, co si poslanci podle médií poprvé po více než 100 letech sami určili program zasedání. Mezi plány, které večer mohou zákonodárci podpořit, jsou návrhy požadující po odchodu z evropského bloku co nejtěsnější ekonomické vztahy s Evropskou unií, i žádost o odchod z unie bez dohody 12. dubna.

Poté, co si v pondělí poslanci většinou 27 hlasů vynutili možnost předložit pro dnešek vlastní program schůze, dnes tento plán potvrdili ještě výraznější porážkou vlády. Program byl schválen poměrem 331 ku 287 hlasům. Jeho součástí je i vyhrazení prostoru pro dokončení hledání brexitového východiska příští pondělí.

Nikdo z autorů následně svůj návrh nestáhl, a zákonodárci tak budou moci po 20:00 SEČ vyjádřit podporu libovolnému počtu z osmi variant, které předseda dolní komory Bercow vybral. Výsledky má šéf sněmovny oznámit, "jakmile budou připraveny"; novináři očekávají, že se tak stane kolem 22:00 SEČ.

V úterý večer předložili poslanci celkem 16 variant dalšího postupu v brexitovém procesu, Bercow tedy do hlasování posunul polovinu. V užším výběru je návrh brexitu bez dohody 12. dubna i snaha o nahrazení "rozvodové" dohody jakýmsi alternativním dvouletým přechodným obdobím s pokračujícím bezproblémovým obchodem mezi Británií a unijními státy.

Několik dalších návrhů pak v zásadě spočívá v konkretizaci politické deklarace o budoucích vztazích, například zahrnutím společné celní unie či zavedením modelu označovaného jako "společný trh 2.0". Mezi tyto cesty se řadí i již vícekrát odmítnutý labouristický plán, který počítá s trvalým členstvím Británie v bezcelní zóně EU a s "blízkým sladěním" britských pravidel s těmi na jednotném unijním trhu.

Dále prošel návrh labouristické exministryně zahraničí Margaret Beckettové, který požaduje, aby ratifikaci jakékoli brexitové dohody a doprovodné politické deklarace předcházelo potvrzení těchto dokumentů v referendu. Hlasovat by se mělo i o plánu Skotské národní strany (SNP). Ta chce v situaci, kdy den před britským odchodem z EU stále nebude přijata "rozvodová" dohoda, uspořádat hlasování o schválení brexitu bez dohody; pokud by mu poslanci nedali zelenou, měla by vláda odchod z unie zrušit.

Mezi předloženými variantami pro některé překvapivě chybí vládní brexitová dohoda, kterou Dolní sněmovna již dvakrát velkou většinou hlasů odmítla. Premiérka Theresa Mayová dnes před poslanci naznačila, že potřetí jim chce dokument předložit ještě tento týden, přičemž komentátoři nejvíce spekulují o pátku.

Překážkou však pro vládu zůstává předseda sněmovny, který trvá na dříve formulované podmínce: třetí hlasování o dohodě prý umožní jen tehdy, dozná-li vládní návrh "významných změn". Bercow zároveň kabinetu vzkázal, že jakýkoli pokus o přehlasování jeho požadavku bude zablokován. Rozhodnutí o tom, co představuje významnou změnu návrhu je přitom čistě na Bercowovi, napsal na twitteru politický zpravodaj televize Sky News Faisal Islam.

Velkou otázkou před dnešním večerním rozhodováním bylo to, jaké pokyny dá vedení Konzervativní strany svým poslancům. Nakonec jim ponechalo možnost hlasovat podle vlastního uvážení, členové vlády však dostali instrukce, aby se hlasování zdrželi.

Vedení labouristů bude pochopitelně od svých zákonodárců vyžadovat podporu vlastního brexitového plánu. Kromě toho zaujalo stejné stanovisko k návrhu poslanců z obou hlavních politických stran o "trvalé a všeobecné celobritské celní unii s EU" a také k návrhu exministryně Beckettové. U posledního bodu nejde o zcela očekávaný postup, neboť plán o schválení brexitové dohody v referendu nevylučuje podmínky brexitu dojednané vládou, které labouristé dosud odmítali.