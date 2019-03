Londýn - Poslanci britské Dolní sněmovny i napotřetí odmítli dohodu o odchodu Británie z Evropské unie, kterou vyjednala s Bruselem premiérka Theresa Mayová. Dohodu dnes podpořilo 286 zákonodárců, proti se jich postavilo 344. Podle závěrů posledního summitu EU se musí Londýn do 12. dubna rozhodnout mezi brexitem bez dohody a delším odkladem brexitu, s nímž by se ale pojila účast v květnových volbách do Evropského parlamentu.

Dnes poslanci rozhodovali na rozdíl od prvních dvou hlasování jen o samotné dohodě, nikoli o souběžně dojednané politické deklaraci o budoucích vztazích Británie s Evropskou unií. Oddělením obou dokumentů vláda splnila podmínku předsedy sněmovny Johna Bercowa, který odmítl, aby zákonodárci dvakrát hlasovali o stejném návrhu.

Poprvé poslanci Dolní sněmovny hlasovali o brexitové dohodě v polovině ledna. Tehdy ji podpořilo 202 poslanců a odmítlo 432, a britská vláda tak utrpěla historicky největší porážku v parlamentu. Podruhé se hlasovalo 12. března, kdy dohodu podpořilo jen 242 zákonodárců a proti se jich postavilo 391. Dnes rozdíl v počtu hlasů pro a proti dohodě činil 58.

Mayová v reakci na odmítnutí brexitové dohody prohlásila, že vláda se bude dál snažit o spořádaný odchod z Evropské unie. Důsledky dnešního hlasování jsou podle předsedkyně vlády "vážné". Británie by nyní měla opustit Evropskou unii 12. dubna, připomněla Mayová. Opoziční poslanci vyzvali k uspořádání předčasných voleb i nového referenda.

Dodala, že země sice může požádat o další odložení brexitu, jakýkoli odklad odchodu Spojeného království z EU bude ale podle ní chtít unie dostatečně odůvodnit. Vzhledem k tomu, že si parlament nepřeje odchod bez dohody, je tak "téměř jisté", že země se bude muset zúčastnit květnových voleb do Evropského parlamentu, řekla Mayová.

"Obávám se, že jsme dosáhli hranic tohoto procesu v této sněmovně," dodala a upozornila, že Dolní sněmovna odmítla brexit bez dohody, zrušení brexitu, při středečním hlasování odmítla různé varianty brexitu a nyní už napotřetí i brexitovou dohodu.

Předseda Labouristické strany a lídr opozice Jeremy Corbyn se po další porážce vládní dohody Mayové zeptal, zda už "konečně akceptovala", že poslanci její dohodu nepodpoří. Podle něj se totiž zdá, že premiérka nevylučuje, že by se mohla s dohodou do parlamentu opět vrátit. Dohoda se podle Corbyna přitom musí změnit a pokud to premiérka nehodlá vzít na vědomí, "musí odejít", a umožnit tak konání předčasných voleb.

Podle původního plánu měla Británie opustit Evropskou unii dnes ve 23:00 (o půlnoci SEČ).

Tusk: Mimořádný summit EU k brexitu bude 10. dubna

Mimořádný summit Evropské unie k brexitu svolal předseda Evropské rady Donald Tusk na 10. dubna. Oznámil to na twitteru. Učinil tak jen krátce poté, co britská Dolní sněmovna už potřetí odmítla text dohody o spořádaném vystoupení Británie ze společenství. Dobře informovaný unijní činitel ČTK řekl, že unie očekává britskou představu dalšího postupu s dostatečným předstihem před mimořádnou schůzkou šéfů států a vlád unijních zemí.

Dnešním odmítnutím padla možnost, že Británie EU opustí 22. května podle dlouhou dobu domlouvaných podmínek dnes znovu zamítnutého textu dohody.

Evropská komise na výsledek hlasování reagovala stručným prohlášením, ve kterém za pravděpodobný scénář označila britský odchod z EU bez dohody k půlnoci 12. dubna. Unie se na takovou možnost podle EK chystala od prosince 2017 a nyní je plně připravena.