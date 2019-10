Britští poslanci debatují o volbách, konat by se mohly v prosinci

Londýn - Odklad odchodu Británie z Evropské unie stále více poškozuje britský národní zájem. Na počátku parlamentní debaty o volebním zákonu to dnes řekl britský premiér Boris Johnson. Jeho vláda předložila návrh zákona, který by umožnil uspořádat 12. prosince volby. Lídr opozice Jeremy Corbyn v debatě prohlásil, že labouristé vypsání předčasných parlamentních voleb podporují. Ještě během jeho proslovu mu ale člen vlastní strany odporoval.

"Odklad brexitu stále vážněji poškozuje národní zájem," řekl premiér. "Atmosféra nejistoty", která kvůli neustálým odkladům odchodu Británie z EU podle něj panuje, rozežírá důvěru lidí v politiku a brání jim přijímat "důležitá životní rozhodnutí". Opozice chce podle premiéra jen "prokrastinovat", tedy odkládat plnění úkolů. "Nechtějí brexit ani 31. října, ani 30. listopadu a dokonce ani 31. ledna," dodal. V pondělí EU souhlasila s odkladem termínu brexitu z 31. října na 31. ledna příštího roku. Johnson nabídku přijal.

Poslance premiér vyzval, aby po debatě hlasovali pro návrh zákona o uspořádání předčasných voleb 12. prosince. Parlament, který by z těchto nových voleb vzešel, by podle něj měl následně hlasovat o nové brexitové dohodě, kterou Johnson vyjednal předminulý týden v Bruselu. Jediným způsobem, jak se dostat ze současného datu je podle Johnsona "obnovit parlamentu a dát lidem volbu".

"Labouristé podporují parlamentní volby," řekl v odpovědi na Johnsonův proslov lídr opozice Jeremy Corbyn. Labouristé se podle něj těší, až se zbaví této "lehkomyslné a zničující konzervativní vlády". Podle Corbyna je nyní vyloučeno, že by Británie odešla z EU bez dohody, což byla podmínka labouristů pro to, aby konání předčasných voleb podpořili. Ještě během Corbynova proslovu ale jeden z poslanců jeho vlastní strany Paul Farrelly prohlásil, že bude hlasovat proti konání voleb. Potvrdil tak spekulace britských médií, podle nichž jsou labouristé v názoru na dnešní hlasování o předčasných volbách rozděleni.

Debata k návrhu zákona o uspořádání předčasných voleb 12. prosince by měla trvat zhruba čtyři hodiny. Po ní by se mělo hlasovat o tom, zda bude zákon schválen ve druhém čtení. Toto hlasování se očekává kolem 19:00 SEČ. Třetí, tedy závěrečné hlasování se očekává ještě dnes pozdě večer.

Kdy by se mohlo o zákonu ve třetím čtení hlasovat, bude záležet na předsedajícím, který má právo vybrat, o jakých dodatcích se bude hlasovat. Vláda původně chtěla předkládání dodatků k volebnímu zákonu úplně zabránit, poslanci ale dnes schválili dodatek labouristické poslankyně Stelly Creasyové, který to umožnil.

Opoziční strany již předložily návrh dodatku, který by umožnil hlasovat v předčasných volbách i šestnáctiletým a sedmnáctiletým. Další dodatek by v případě schválení umožnil hlasovat i občanům EU, kteří se v Británii usadili. Mluvčí vlády už ale avizoval, že by kabinet návrh zákona o volbách ze sněmovny stáhl, pokud by tyto dodatky poslanci schválili. Jeden z dalších předložených návrhů požaduje, aby se volby nekonaly 12., ale již 9. prosince. V tomto případě je vláda podle mluvčího připravena jednat o kompromisu.

Britská média upozorňují, že by měl o připuštění dodatků k hlasování rozhodovat místopředseda sněmovny Lindsay Hoyle, který by na rozdíl od předsedy Johna Bercowa mohl být více nakloněn přáním Johnsonovy vlády.

Britský tisk čeká poslední Johnsonův pokus o prosincové volby

Nový odklad brexitu na dnešních titulních stranách britských deníků zastínila pokračující snaha premiéra Borise Johnsona vyvolat předčasné volby. Podle některých listů předseda vlády po třech nezdarech zahajuje riskantní poslední pokus o podzimní rozpuštění parlamentu. Řada analýz si všímá odporu části jeho stranických kolegů proti zvolené strategii, neboť premiér vzdal prosazování prováděcího zákona ke své dohodě o brexitu.

"Boris Johnson se dnes naposledy pokusí poslat Británii k volebním urnám před vánočními svátky," hlásí deník The Times. Bulvární Daily Mail očekává "dramatický poslední výpad" ve snaze prosadit prosincové volby. Podle Financial Times (FT) premiér s nejnovějším plánem zvyšuje riziko a usiluje o volby, ačkoli před nimi zůstane otázka odchodu z Evropské unie nevyřešená.

"Volební manévr předsedy vlády přišel v den, kdy EU schválila prodloužení výstupního procesu do 31. ledna a definitivně tak zničila jeho slib zajistit 'stůj co stůj' brexit do Halloweenu," připomíná FT brexitový termín 31. října. Nový odklad je pro premiéra ostudou, dodává list.

Podle FT se Johnson rozhodl pokračovat s plánem uspořádat volby 12. prosince i přes odpor ze strany vlivných stranických kolegů, podle nichž přináší nastolený kurz "šílené" riziko. Tým kolem ministerského předsedy je ale "strojem na kampaně" a hlavní poradce Dominic Cummings má za to, že Johnson bude čím dál zranitelnější, zůstane-li "zašitý" v Downing Street bez většiny v parlamentu.

Sporům ohledně premiérovy strategie se věnují i další komentátoři. Podle hlavní politické zpravodajky BBC Laury Kuenssbergové některé konzervativce frustruje, že se Johnson nechce vrátit k ratifikaci své brexitové dohody skrze prováděcí zákon, o kterém minulý týden Dolní sněmovna začala jednat, ale odmítla ho schvalovat podle představ kabinetu zrychleným způsobem.

"Konzervativní poslanci a ministři se obávají, že by se mohli dostat pod tlak, budou-li se volby konat před uskutečněním brexitu," dodává deník The Guardian. "Downing Street je ale odhodlána dál prosazovat volby, přičemž odvahu jí dodávají interní průzkumy preferencí. Premiérovi poradci se domnívají, že jedině se slušnou většinou bude možné prosadit brexitové návrhy," pokračuje článek.

Levicový a spíše prounijní The Guardian označuje schválení tříměsíčního odkladu brexitu za "formální konec" premiérova opakovaného slibu o brexitu na konci října a dodává: "Vláda konečně uznala, že tato varianta je mimo hru, když pozastavila svou informační kampaň za 100 milionů liber (skoro tři miliardy Kč), která hlásila, že Spojené království opustí EU v tomto termínu."

Probrexitové deníky kritizují opoziční labouristy, kteří v pondělí opět zabránili rozpuštění parlamentu. Podle The Daily Telegraph ze sebe lídr hlavní opoziční strany Jeremy Corbyn "souká změť čím dál tím zoufalejších výmluv" ohledně blokování předčasných voleb. "Vtipné na tom je, že Jeremy Corbyn je nejspíš chce, bohužel je ale nechtějí jeho poslanci," uvádí deník.