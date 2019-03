Londýn/Brusel - Britské poslance v úterý čeká klíčové hlasování, které naznačí, jak se bude vyvíjet složité odcházení země z Evropské unie. Členové Dolní sněmovny se vyjádří k dohodě o podmínkách rozluky, kterou s unií dojednala premiérka Theresa Mayová. Britský parlament ale dokument už jednou kvůli takzvané irské pojistce rekordním rozdílem hlasů odmítl. Zástupci britské vlády nyní do poslední chvíle jednali v Bruselu, ale nepodařilo se jim dosáhnout změn v tomto ustanovení, jež má zabránit přísnému režimu na hranici mezi Irskem a Severním Irskem. Komentátoři tak na úterý předpovídají další vládní fiasko, které nejspíš otevře cestu k odkladu brexitu. Británie má EU podle dosavadního harmonogramu opustit za 18 dní.

Část britského tisku dnes spekulovala, že úterní hlasování se nakonec vzhledem k očekávané vládní porážce neuskuteční, mluvčí kabinetu to ale popřel.

Předsedkyně vlády poslancům na konci února slíbila, že pokud brexitovou smlouvu nepodpoří, budou se moci následující den vyslovit k tomu, zda si přejí brexit bez dohody. Pokud by zamítli i tuto variantu, nechá je Mayová hlasovat o tom, zda má oficiálně požádat unii o odložení brexitu, plánovaného na 29. března.

I kdyby však poslanci brexitovou dohodu, která řeší například finanční vypořádání nebo práva občanů, schválili, musí být dokument ještě začleněn do britského práva. "Je to velice důležitý zákon a dá se čekat, že o některé podrobnosti bude ještě svedena bitva," napsal deník Financial Times. Podle listu The Guardian by proto Mayová patrně byla nucena unii požádat o technický odklad brexitu. Ratifikační proces pak musí na plenárním zasedání završit Evropský parlament.

Britská média se ale shodují v názoru, že Mayová v britském parlamentu neuspěje ani napodruhé. "Pokud jde o úterní osud dohody, nálada ve vládě není dobrá," napsala politická zpravodajka BBC Laura Kuenssbergová. Podle The Guardian ovšem není vyloučeno, že pokud by byl rozdíl hlasů jen těsný, předložila by Mayová dohodu poslancům ještě potřetí.

Ve snaze získat na svou stranu labouristickou opozici slíbila Mayová finanční podporu chudším městům a posílení práv pracujících po brexitu. Představitelé Konzervativní strany pověření zajišťováním stranické disciplíny se podle britského tisku budou rovněž do posledního okamžiku snažit přesvědčit euroskeptické konzervativní poslance, aby pro dohodu hlasovali. "Varují je, že jinak by mohl nastat měkčí brexit - nebo taky žádný brexit," napsal server iNews.

V případě vládního debaklu mají poslanci ve středu hlasovat o vystoupení z EU bez dohody. Odborníci přitom upozorňují na tvrdý ekonomický dopad tohoto černého scénáře a bojí se vzniku chaosu v přístavech, supermarketech a na hranicích. "No deal" je noční můrou především pro firmy. "Tuto možnost proto poslanci téměř jistě odmítnou a 14. března pak budou hlasovat o krátkém odkladu brexitu, pravděpodobně do konce června," napsala agentura Reuters. Červnový termín je dán tím, že v červenci poprvé zasedne nový Evropský parlament. Pokud by Británie byla ještě v tu dobu členskou zemí unie, musela by se podle právníků účastnit květnových eurovoleb.

Případný odklad, o který by musel Londýn nejprve oficiálně požádat EU, by musely schválit všechny unijní státy, což by se mohlo stát na jejich summitu 21. a 22. března. Unijní vůdci už ale dali jasně najevo, že v takovém případě budou chtít slyšet, co si Británie od tohoto kroku slibuje. "Pokud by to bylo jen kvůli dalšímu hašteření ve Westminsteru, dojem to na ně nejspíš neudělá," soudí BBC. Sama Mayová se zatím nevyjádřila k tomu, jak hodlá současný pat řešit v případě odkladu.

Ve hře jsou tak různé možnosti, od předčasných voleb po druhé referendum o EU. Vypsání dalšího plebiscitu by ale museli schválit poslanci a v současné době takový scénář podporu většiny v Dolní sněmovně nemá.

"Na konci tohoto týdne tak nemusíme mít žádnou dohodu, žádný brexit nebo žádnou premiérku," napsal v očekávání turbulentních dnů deník The Times.