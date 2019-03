Londýn - Poslanci Dolní sněmovny britského parlamentu budou debatovat o dalším postupu v brexitu a o sérii dodatků, nebo alternativ k vládnímu plánu odchodu Británie z EU. Zároveň se očekává, že by premiérka Theresa Mayová poslance mohla informovat o průběhu summitu EU a o plánech ohledně dalšího postupu v otázce brexitu. Původně měla Británie oficiálně opustit EU 29. března, po vyjednání odkladu se tak ale stane nejdříve 12. dubna. V britském tisku se mezitím objevují zprávy, že by premiérka mohla či měla rezignovat.

Mayová získala minulý čtvrtek v Bruselu na summitu EU odklad brexitu přinejmenším do 12. dubna, není však jisté, zda v příštích dnech přesvědčí poslance k podpoře hotové dohody s EU, kterou předtím už dvakrát odmítli. Mayová by podle serveru BBC mohla vyvolat v Dolní sněmovně třetí hlasování o své brexitové dohodě v úterý. Vláda však naznačila, že tak neučiní, pokud si nebude jistá, že dohoda má dostatečnou podporu poslanců ke schválení.

O své brexitové strategii a o tom, zda je šance, že by její dohodu o vystoupení Británie z EU poslanci schválili, Mayová v neděli jednala s ministry a rebelujícími konzervativními zákonodárci ve venkovském sídle britských premiérů Chequers.

Britský nedělník The Sunday Times napsal, že Mayová čelí ve svém kabinetu rostoucímu tlaku, aby kvůli situaci kolem brexitu rezignovala. Řada ministrů nicméně tvrzení popřela a vyjádřila Mayové podporu. Bulvární deník The Sun uvedl, že premiérčina dohoda má šanci na schválení pouze tehdy, pokud premiérka slíbí, že po schválení okamžitě rezignuje a budou vyhlášeny volby jejího nástupce. "The Sun Theresu Mayovou podporoval ještě předtím, než se stala premiérkou, teď ale ztratila podporu velké části země i své strany," napsal deník.