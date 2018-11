Londýn - Přes 70 britských obchodníků a podnikatelů dopisem v dnešním vydání nedělníku The Sunday Times požaduje vypsání referenda o brexitové dohodě, kterou premiérka Theresa Mayová vyjedná s Evropskou unií. Signatáři varují před hospodářskými škodami v případě neřízeného či destruktivního brexitu. List byl zveřejněn před čtvrtečním spuštěním kampaně za druhé referendum s názvem Byznys pro lidové hlasování. Mayová v minulosti opakovaně prohlásila, že žádný nový plebiscit se konat nebude.

"Podnikatelská sféra dostala slib, že když země odhlasovala odchod, tak obchodování s EU bude pokračovat bez potíží," uvádí dopis. V něm podnikatelé konstatují, že jistota budoucích vztahů je potřebná, aby mohli investovat v dlouhodobém horizontu.

Reklama

"I přes nejlepší úsilí premiérky návrhy, které projednávají vláda a Evropská komise, toto nesplňují a nejsou zdaleka ani tak dobré, jako je současná dohoda, kterou uvnitř EU máme," dodávají podnikatelé. Ti poukázali také na to, že nejistota posledních dvou let vedla k poklesu investic, což povede k chudnutí Británie. Dopis podepsali mimo jiné někdejší šéf pojišťovny Lloyd’s of London John Nelson, bývalý šéf společnosti Marks & Spencer Paul Myners či zakladatelka portálu Lastminute.com Martha Foxová.