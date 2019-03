Londýn - Dohoda o brexitu vyjednaná vládou premiérky Theresy Mayové ještě nemusí být mrtvá, ačkoli ji v pátek britští poslanci už potřetí odmítli. Britští novináři v reakci na odpolední hlasování avizují, že příští týden by mohl přijít čtvrtý pokus o prosazení dokumentu po skončení procesu, v němž poslanci hledají alternativní plán pro podobu budoucích vztahů s EU. Dnešní události rovněž posílily spekulace o předčasných volbách.

To, že by se Mayová mohla pokusit patovou situaci prolomit rozpuštěním dolní komory parlamentu a vyvoláním voleb, zmiňují novináři už delší dobu. Jako podstatný signál v tomto směru interpretují její dnešní slova o tom, že "se dostáváme na hranice tohoto procesu v této sněmovně". "Jasná nápověda, že by mohla vyvolat parlamentní volby," napsal na twitteru moderátor BBC Nick Robinson. Stejně se vyjádřil kromě jiných šéf politického zpravodajství bulvárního listu The Sun Tom Newton Dunn.

Televize Sky News uvedla, že úřad předsedkyně vlády následně několikrát odmítl tuto interpretaci premiérčiných slov vyloučit. Předčasné volby by podle premiérčina úřadu nebyly v národním zájmu. Po vyvolání voleb naopak po dnešním hlasování o brexitové dohodě volal lídr opozičních labouristů Jeremy Corbyn i zástupce Skotské národní strany Ian Blackford.

Co se týče samotných podmínek rozluky s EU dojednaných britskou vládou, ani po třetím odmítnutí nejsou podle komentátorů definitivně mimo hru. Zmiňovány jsou přitom dvě varianty: rozhodující volba mezi stávající dohodou a alternativou, která vzejde z procesu "hledání většiny", nebo spojení těchto dvou cest a prosazení dohody s náležitě upravenou politickou deklarací o vztazích EU s Británií po brexitu.

Podle bruselských zpravodajů britských médií by EU na druhý scénář mohla přistoupit i s odkladem britského odchodu na 22. květen. "Pokud přijde v pondělí přesvědčivý výsledek průzkumných hlasování, například (většinová podpora) celní unie, pokud premiérka pak požádá EU, aby jej zapracovala do politické deklarace a ujistí Brusel, že dohoda by určitě dostala podporu parlamentu, pak by EU nejspíš přece jen zachovala datum odchodu 22. května," napsala na twitter Katya Adlerová z BBC.

O možnosti souboje mezi vládním plánem a poslaneckou alternativou se zase údajně mluví i uvnitř kabinetu. "Vícero vládních zdrojů naznačuje, že koluje nápad o 'rozhodujícím kole'... To by znamenalo postavení její (premiérčiny) dohody proti nejsilnějšímu návrhu z procesu průzkumných hlasování," napsal zpravodaj deníku The Times Sam Coates. Stejnou informaci přinesla také BBC či Paul Waugh z britské odnože serveru huffingtonpost.com.

Proces hledání alternativního brexitového plánu začal v Dolní sněmovně ve středu, kdy se poslanci vyjadřovali k osmi návrhům. Žádný nedostal více hlasů než 286, které na třetí pokus zaznamenala vládní "rozvodová" dohoda. Plán na vytvoření trvalé celní unie s EU po brexitu podpořilo 265 zákonodárců, potvrzení jakékoli varianty v referendu ještě o tři více. Po víkendu by měl proces pokračovat ve snaze najít jediný návrh s největší podporou.