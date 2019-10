Britští labouristé večer podpoří vypsání prosincových voleb

Londýn - Británie zřejmě směřuje k prosincovým předčasným volbám poté, co podporu tomuto kurzu vyjádřil lídr hlavní opoziční strany Jeremy Corbyn. Labouristický předák po schůzi svého stínového kabinetu uvedl, že dojednání tříměsíčního odkladu britského odchodu z EU splnilo jeho podmínku ohledně eliminace rizika brexitu bez dohody. Britská vláda dnes poslancům předkládá návrh zákona, který by umožnil uspořádat volby 12. prosince.

"Odchod bez dohody je mimo hru, Labouristická strana tudíž dnes večer podpoří parlamentní volby," vzkázal Corbyn na twitteru. Předtím v prohlášení uvedl, že poslední kroky 27 zemí EU pro následující tři měsíce naplnily podmínku labouristů ohledně "neřízeného" brexitu. Členské státy unie v pondělí souhlasily s britskou žádostí o "pružný" odklad brexitu do konce ledna 2020, potřebný právní postup by měl být velmi brzy u konce.

"Teď spustíme nejambicióznější a nejradikálnější kampaň za skutečnou změnu, jakou kdy naše země viděla," pokračoval Corbyn. Britové podle něj dostávají příležitost, jaká přichází jen jednou za generaci. "Je načase," dodal.

Labouristé přitom v pondělí večer zabránili vyvolání prosincových voleb, když se ve věci zdrželi hlasování a plán tudíž nemohl získat potřebnou podporu dvou třetin dolní komory parlamentu. Corbyn byl kvůli svému nejasnému postoji terčem kritiky, protože po nových volbách pravidelně volal už nejméně 12 měsíců. Jeho strana však v posledních týdnech ztrácí v průzkumech preferencí na vládní konzervativce kolem deseti procent a značná část labouristických poslanců byla proti předvánočním volbám.

Britský premiér Boris Johnson se za poslední dva měsíce pokusil rozpustit parlament třikrát. Nyní se snaží svého cíle dosáhnout alternativním mechanismem, při němž na rozdíl od předchozích případů stačí hlasy prosté většiny poslanců. Příslušný návrh zákona začne dolní komora parlamentu projednávat po 14:00 SEČ.

Opatření však musí projít všemi fázemi legislativního procesu a může být pozměňováno, konečný výsledek tak zdaleka není jasný. Očekávají se například spory ohledně data předčasných voleb, protože část opozice požaduje termín 9. prosince. Vyloučena není také snaha prosadit hlasovací právo pro usedlíky ze zemí EU nebo osoby mladší 18 let. Konzervativní straně premiéra Johnsona schází k hlasovací většině několik desítek poslaneckých křesel.

Pokud by nakonec parlament předvánoční volby schválil, znamenalo by to, že Britové budou v posledním měsíci roku volit poprvé od roku 1923.

Podle premiéra Johnsona je tento postup nutný pro prolomení patové situace v Dolní sněmovně. Johnsonova vláda v ní stejně jako předchozí kabinet nedokázala prosadit dohodu o podmínkách brexitu, který se tak znovu odkládá, tentokrát na 31. leden 2020. Projednávání prováděcího zákona k dohodě minulý týden vláda zastavila, když po prvotním úspěchu poslanci odmítli její plán extrémně rychlého schvalování komplikovaného opatření.

Komentátoři se shodují, že výsledek očekávaných předčasných voleb je zcela nepředvídatelný. Připomínají, že i před posledními volbami v roce 2017 měli konzervativci v průzkumech značný náskok, v kampani o něj ale přišli a parlamentní většina jim těsně unikla.

"Žádná ze stran si ani zdaleka nemůže být jistá tím, co přijde. Volby v této roční době jsou neobvyklé a překvapivé," napsala hlavní politická zpravodajka BBC Laura Kuenssbergová. Podle agentury Reuters by měli voliči na výběr mezi "povzbuzeným Johnsonem prosazujícím svou brexitovou dohodu" a "socialistickou" vládou v čele s Corbynem. "Jestliže žádná strana nedosáhne přesvědčivého vítězství, brexitový pat bude pokračovat," konstatuje Reuters.

Britský tisk čeká poslední Johnsonův pokus o prosincové volby

Nový odklad brexitu na dnešních titulních stranách britských deníků zastínila pokračující snaha premiéra Borise Johnsona vyvolat předčasné volby. Podle některých listů předseda vlády po třech nezdarech zahajuje riskantní poslední pokus o podzimní rozpuštění parlamentu. Řada analýz si všímá odporu části jeho stranických kolegů proti zvolené strategii, neboť premiér vzdal prosazování prováděcího zákona ke své dohodě o brexitu.

"Boris Johnson se dnes naposledy pokusí poslat Británii k volebním urnám před vánočními svátky," hlásí deník The Times. Bulvární Daily Mail očekává "dramatický poslední výpad" ve snaze prosadit prosincové volby. Podle Financial Times (FT) premiér s nejnovějším plánem zvyšuje riziko a usiluje o volby, ačkoli před nimi zůstane otázka odchodu z Evropské unie nevyřešená.

"Volební manévr předsedy vlády přišel v den, kdy EU schválila prodloužení výstupního procesu do 31. ledna a definitivně tak zničila jeho slib zajistit 'stůj co stůj' brexit do Halloweenu," připomíná FT brexitový termín 31. října. Nový odklad je pro premiéra ostudou, dodává list.

Podle FT se Johnson rozhodl pokračovat s plánem uspořádat volby 12. prosince i přes odpor ze strany vlivných stranických kolegů, podle nichž přináší nastolený kurz "šílené" riziko. Tým kolem ministerského předsedy je ale "strojem na kampaně" a hlavní poradce Dominic Cummings má za to, že Johnson bude čím dál zranitelnější, zůstane-li "zašitý" v Downing Street bez většiny v parlamentu.

Sporům ohledně premiérovy strategie se věnují i další komentátoři. Podle hlavní politické zpravodajky BBC Laury Kuenssbergové některé konzervativce frustruje, že se Johnson nechce vrátit k ratifikaci své brexitové dohody skrze prováděcí zákon, o kterém minulý týden Dolní sněmovna začala jednat, ale odmítla ho schvalovat podle představ kabinetu zrychleným způsobem.

"Konzervativní poslanci a ministři se obávají, že by se mohli dostat pod tlak, budou-li se volby konat před uskutečněním brexitu," dodává deník The Guardian. "Downing Street je ale odhodlána dál prosazovat volby, přičemž odvahu jí dodávají interní průzkumy preferencí. Premiérovi poradci se domnívají, že jedině se slušnou většinou bude možné prosadit brexitové návrhy," pokračuje článek.

Levicový a spíše prounijní The Guardian označuje schválení tříměsíčního odkladu brexitu za "formální konec" premiérova opakovaného slibu o brexitu na konci října a dodává: "Vláda konečně uznala, že tato varianta je mimo hru, když pozastavila svou informační kampaň za 100 milionů liber (skoro tři miliardy Kč), která hlásila, že Spojené království opustí EU v tomto termínu."

Probrexitové deníky kritizují opoziční labouristy, kteří v pondělí opět zabránili rozpuštění parlamentu. Podle The Daily Telegraph ze sebe lídr hlavní opoziční strany Jeremy Corbyn "souká změť čím dál tím zoufalejších výmluv" ohledně blokování předčasných voleb. "Vtipné na tom je, že Jeremy Corbyn je nejspíš chce, bohužel je ale nechtějí jeho poslanci," uvádí deník.