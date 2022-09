Britští labouristé v průzkumech zvyšují náskok, chystají se na vládnutí

Londýn - Britští opoziční labouristé v průzkumech zvyšují už tak podstatný náskok nad vládními konzervativci, podle poslední sondáže agentury YouGov pro deník The Times je nyní podporuje 45 procent voličů, zatímco konzervativce vedené premiérkou Liz Trussovou 28 procent. Jde o největší rozdíl od roku 2001, kdy vznikla druhá labouristická vláda Tonyho Blaira, napsal server Independent. Rekordní popularity chce opozice využít, šéf labouristů Keir Starmer dnes na stranické konferenci promluví o plánech strany, která se podle něj musí chystat na vládnutí.

Průzkum, ve kterém odpovídalo 1730 respondentů, se uskutečnil mezi 23. a 25. zářím, tedy poté, co ministr financí Kwasi Kwarteng v pátek představil svůj kontroverzní plán miliardových daňových škrtů. Po zprávě o tom, že vláda chystá největší snížení daní od roku 1972, začala prudce klesat libra.

Labouristé plán kabinetu ostře kritizují a jednoznačně ho odsoudí i Starmer. Ten má na stranické konferenci promluvit dnes odpoledne, z jeho projevu předem citovala britská média. "Úplně ztratili kontrolu nad britským hospodářstvím - a proč? Kvůli daňovým škrtům pro jedno procento nejbohatších," řekne šéf labouristů podle serveru BBC.

Podle deníku The Times Starmer oznámí plán na vytvoření milionu nových pracovních míst a představí priority, které hodlá opozice prosazovat ve své budoucí vládě. "(Starmer) chce být dalším vůdcem labouristů, který stranu dovede z opozice do vlády. Posledním, komu se to povedlo, byl Tony Blair," uvedl Starmerův mluvčí.