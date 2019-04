Londýn - Britští labouristé dnes vyzvali premiérku Theresu Mayovou, aby zabránila vydání Juliana Assange do Spojených států. Podle předsedy opoziční levicové strany Jeremyho Corbyna hrozí zakladateli webu WikiLeaks trest za to, že upozornil na "zvěrstva páchaná v Iráku a Afgnánistánu". Washington požaduje jeho vydání kvůli zveřejnění tajných vládních informací.

Stínová labouristická ministryně vnitra Diane Abbottová premiérce vzkázala, že by měla u Assange postupovat podobně jako v případě hackera Garyho McKinnona v roce 2012. Mayová tehdy jako ministryně vnitra zablokovala jeho vydání do USA na základě obavy o jeho práva. Lékaři tehdy konstatovali, že muž obviněný z odcizení důvěrných informací by mohl spáchat sebevraždu, pokud bude souzen v USA.

"Dopustil se rozsáhlého hackerského útoku, ale jeho skutečným zločinem bylo, že popudil americké vojenské a bezpečnostní složky," řekla dnes Abbottová stanici BBC s tím, že Assangeův případ je velmi podobný. WikiLeaks zveřejnil velké množství důvěrných informací týkajících se mimo jiné podrobností amerického vojenského nasazení v Afghánistánu a Iráku. Podle USA tím ohrozil bezpečnost mnoha Američanů.

Britská premiérka se k situaci sedmačtyřicetiletého Australana zatčeného ve čtvrtek nevyjádřila. Americké ministerstvo spravedlnosti Assange ve čtvrtek obvinilo ze spiknutí za účelem získání tajných informací z vládních počítačů, za které mu hrozí až pět let vězení. Britský soud má o jeho případu jednat v květnu.

Vysoký komisař OSN pro lidská práva dnes justiční orgány vyzval, aby Assangeovi zajistily férový proces. Podle komisařovy mluvčí Raviny Shamdasaniové se to týká i jeho případného vydávání do USA.