Britští konzervativci urychlí výběr lídra, dva favorité mají být do 20. července

Londýn - Konzervativní parlamentní skupina Výbor 1922, která dohlíží na volbu nového lídra britských konzervativců, bude usilovat o to, aby se výběr do 20. července zúžil na dva hlavní kandidáty. Informovala o tom dnes agentura Reuters s odvoláním na jednoho ze členů parlamentní skupiny Geoffreyho Cliftona-Browna. Za velkého favorita byl považován britský ministr obrany Ben Wallace, ten ale dnes oznámil, že se o funkci ucházet nebude.

Proces, při kterém si má strana vybrat nástupce Borise Johnsona, běžně trvá delší dobu. Někteří členové výboru 1922 se ale již dříve nechali slyšet, že usilují o jeho zkrácení.

Volba nového stranického lídra má několik kol, jejichž počet závisí na tom, kolik uchazečů se přihlásí. Při hlasování poslanců se postupně vyřazují kandidáti s nejnižším počtem hlasů, až zbydou dvě jména - z nich pak vítěze vyberou hlasováním všichni členové strany, kterých je asi 160.000.

"Myslím, že bychom mohli být schopni přijít se dvěma jmény do 20. července, kdy se sejde parlament...Konečnou odpověď bychom pak mohli mít do stranické konference v říjnu nebo možná ještě předtím," uvedl Clifton-Brown.

Výbor 1922 má stanovit přesná pravidla a harmonogram volby příští týden. Johnson odstoupil z pozice lídra Konzervativní strany ve čtvrtek, v křesle premiéra zatím zůstává.

Za favorita klání byl podle průzkumů i podle sázkových kanceláří považován ministr obrany Wallace, který se stal v posledních měsících mezi konzervativci nejpopulárnějším členem vlády. Wallace ale dnes oznámil, že kandidovat nebude.

"Po pečlivém zvážení a diskuzi s kolegy a rodinou jsem se rozhodl nevstoupit do klání o vůdce Konzervativní strany," napsal Wallace na twitteru. "Nebylo to jednoduché rozhodnutí, chci se ale soustředit na svou současnou práci a na to, aby byla tato skvělá země nadále bezpečná," dodal. Koho z konzervativců by případně podpořil, ministr neuvedl.

Zájem ucházet se o post vůdce strany a tedy o premiérskou funkci dosud oznámili například bývalý ministr financí Rishi Sunak, šéf zahraničního výboru Dolní sněmovny Tom Tugendhat či generální prokurátorka Suella Bravermanová. Očekává se ale, že kandidátů bude mnohem víc. Britská stanice BBC se zmiňuje mimo jiné o ministryni zahraničí Liz Trussové, bývalém ministrovi zdravotnictví Sajidu Javidovi, ministrovi financí Nadhimu Zahawim, exministru zdravotnictví Jeremym Huntovi nebo o ministryni vnitra Priti Patelové.