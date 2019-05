Britští konzervativci si v průzkumech vedou nejhůře za 20 let

Londýn - Konzervativní strana, která je v Británii u moci od roku 2010, si v průzkumech preferencí voličů aktuálně vede nejhůře za posledních 20 let. Kdyby se tento týden konaly volby do britského parlamentu, hlasovalo by pro ni zřejmě kolem 25 procent lidí, tedy o 17 procent méně než při posledních volbách. Vyplývá to z údajů organizace Britain Elects, která slučuje výsledky různých průzkumů.

Analytická skupina má na svém webu graf vývoje preferencí politických stran sahající do roku 1997, a až takto daleko v minulosti lze u konzervativců najít podobně nízká čísla jako v těchto dnech. Nejslabší podpora za sledované období - 23,8 procent - se objevuje u 4. listopadu 1997. K letošnímu 22. květnu spadla strana v modelu Britain Elects na stejnou hodnotu.

Ještě v lednu a únoru 2019 se konzervativci společně s labouristy drželi shodně okolo 40procentní hranice, preference začaly vládní straně prudce klesat v polovině března. Z grafu je patrné, že současně s tímto poklesem naopak stoupá v průzkumech Strana pro brexit europoslance Nigela Farage, která se v některých květnových anketách dostala dokonce nad 20 procent. Jde přitom výhradně o nálady ohledně voleb do britského parlamentu, nikoli toho evropského.

Konzervativní strana se kvůli problematickému odchodu Británie z Evropské unie dostala do krize a mnozí komentátoři jí předpovídají těžké časy, nebude-li schopná přizpůsobit se nové politické realitě brexitu. Svou nespokojenost jí voliči naznačili na začátku měsíce v anglických místních volbách a dalším takovým signálem budou zřejmě nedělní výsledky evropských voleb.

Ačkoli její podpora neklesá tak strmě, důvody k oslavám nemá ani Labouristická strana, v níž brexit také vyvolal vnitřní nejednotu. V průzkumech z posledních týdnů je hlavní opoziční uskupení nejsilnější stranou, ovšem propadlo se oproti přelomu roku zhruba o deset procent.

Kromě Strany pro brexit rostou preference také Liberálním demokratům, kteří s odchodem z EU nesouhlasí. Britain Elects jim nyní připisuje 14procentní podporu. Taková čísla strana nepamatuje od roku 2010.