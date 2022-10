Britští konzervativci rozhodnou o kandidátech na lídra, a tím i o premiérovi

Londýn - Britská Konzervativní strana bude dnes rozhodovat o svém novém předsedovi, který se stane i příštím britským premiérem. Kandidáti na tuto funkci musí do 15:00 SELČ doložit podporu alespoň 100 konzervativních poslanců. Pokud podmínku splní jen jeden kandidát, stane se rovnou lídrem. Největší šanci na úspěch má bývalý ministr financí Rishi Sunak, kterého jako jediného veřejně podpořilo 100 poslanců. Další kandidátka Penny Mordauntová měla do nedělního večera jen dvě desítky nominací. Do souboje naopak nezasáhne bývalý premiér Boris Johnson.

Sunak má nominaci prakticky jistou. Veřejně ho podpořilo do nedělního večera přes 140 poslanců. Sunak je také hlavním favoritem sázkařů. Bývalý ministr při ohlášení své kandidatury řekl, že chce zlepšit stav britské ekonomiky a sjednotit Konzervativní stranu.

Bývalý premiér Johnson v neděli večer oznámil, že se o křeslo šéfa strany a britské vlády ucházet nebude. O jeho kandidatuře se spekulovalo celý víkend. Johnson uvedl, že by jeho kandidatura nebyla nyní správným krokem a že by nemohl vládnout efektivně, protože Konzervativní strana není v parlamentu jednotná.

Jako první svůj úmysl kandidovat ohlásila Penny Mordauntová, která má v současném kabinetu na starosti koordinaci vládní agendy v Dolní sněmovně. Veřejně ji ale podpořily jen dvě desítky poslanců a příliš velkou naději jí nedávají ani sázkaři.

Pokud nominaci 100 poslanců získá jediný kandidát, stane se šéfem strany a ministerským předsedou. Jinak zhruba 170.000 členů rozhodne mezi dvěma kandidáty s nejvyšším počtem nominací. Členové by hlasovali on-line od úterý do pátku 12:00 SELČ.

V Británii se rozhořel souboj o křeslo premiéra poté, co na post ministerské předsedkyně ve čtvrtek rezignovala Liz Trussová. Ta je ve funkci teprve od začátku září a její mandát v čele vlády tak bude nejkratší v britské historii.