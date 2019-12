Britští konzervativci před volbami udržují vedení

Londýn - Konzervativci britského premiéra Borise Johnsona před čtvrtečními parlamentními volbami udržují náskok osmi až 15 procentních bodů před opozičními labouristy. Podle agentury Reuters to vyplývá ze čtyř nových průzkumů veřejného mínění, které zveřejnila britská média. Některé z průzkumů ale naznačují, že by Johnson nemusel získat parlamentní většinu.

Jak uvedla agentura Reuters, Johnson většinu potřebuje, aby mohl splnit svůj slib a vyvést Británii z Evropské unie k 31. lednu příštího roku na základě v říjnu vyjednané dohody. Labouristé, vedení Jeremym Corbynem, Johnsonovu dohodu odmítají a chtějí vyjednat lepší. O té by pak podle jejich představy měli Britové hlasovat v novém referendu.

K získání většiny v Dolní sněmovně je zapotřebí 326 mandátů. List The Sunday Times publikoval průzkum společnosti Datapraxis, který předpovídá Johnsonovi zisk 344 křesel a labouristům 221 křesel. Agentura Reuters připomněla, že Datapraxis používá sofistikovaný model MRP zkoumající rozložení sil v jednotlivých volebních obvodech. Stejná metoda byla poprvé použita při minulých volbách v roce 2017 a tehdy správně předpověděla patovou situaci v dolní komoře parlamentu deset dní před hlasováním.

Nejnovější průzkum společnosti Datapraxis vychází z 500.000 internetových rozhovorů. "Nikdy jsme takhle těsně před volbami neviděli tolik nerozhodnutých voličů," upozornil šéf společnosti Datapraxis Paul Hilder. "Osmdesát až devadesát volebních obvodů je stále nejistých. Je tedy možné, že konzervativci zvítězí mnohem jasněji, než ukazují průzkumy, stejně tak je ale možné, že volby skončí patem," dodal.

Průzkum na základě modelu MRP si nechala vypracovat také organizace Best for Britain (Nejlepší pro Británii), která se staví proti odchodu Spojeného království z Evropské unie. Podle něj Johnson míří k zisku 345 křesel v parlamentu. Organizace ale upozornila, že řada voličů by se mohla tentokrát uchýlit k taktickému hlasování. Taktické hlasování 41.000 lidí v pouhých 36 obvodech, kde je přízeň voličů vrtkavá, by mohlo zbavit Johnsona většiny, konstatovala organizace Best for Britain.

"Pokud se dostatek lidí, kteří chtějí zůstat v EU, zapře a bude hlasovat pro kandidáta s největší šancí na zastavení toryů (konzervativců), budeme mít patový výsledek a konečné rozhodnutí (ohledně brexitu) padne v referendu," uvedla představitelka organizace Naomi Smithová.