Londýn - Mnoha kuriózním dotazům čelili letos pracovníci britských konzulátů, se kterými se lidé mimo jiné chtěli poradit o upírech, vegetariánských klobásách, či ženách, jež by se rády vdaly. O bizarních telefonátech informovalo britské ministerstvo zahraničí ve snaze připomenout, že na jeho konzuláty by se lidé měli obracet spíše v serióznějších záležitostech.

Na výskyt upírů v Polsku se ptal muž, kterého zarazilo, že jeho onlinová přítelkyně se před první schůzkou tváří v tvář zajímala o to, jakou má krevní skupinu. A přesnou otevírací dobu britského diplomatického zastoupení v Dillí si přál znát volající, který zaslechl, že tam prý lze koupit vegetariánské klobásy. Do rozpaků přivedl konzulární úředníky i muž, který se dožadoval seznamu žen v Argentině, ze kterého by si vybral svoji nastávající.

Přehled kuriozit je ale podstatně delší. Nechybí telefonát muže, který se chtěl poradit o možnosti, jak v Bangkoku nezaplatit za masáž, při které usnul, či žádost o zajištění vstupenek na setkání s papežem ve Vatikánu. Na Kanárských ostrovech se jistý turista domáhal pomoci s výměnou hotelového pokoje, protože do toho stávajícího pronikla kočka a vyčurala se v posteli, a ve Spojených státech kdosi chtěl vědět, který soutěžní pár byl předchozí noci vyřazen v televizní taneční soutěži.

Ministerstvo zahraničí neupřesnilo, jaký podíl mají kuriozity na více než 330.000 telefonátech, které jeho konzulární služba letos přijala. Zdá se ovšem, že britské konzuláty měly dost seriózní práce: mimo jiné vydaly přes 29.600 náhradních cestovních dokladů, zabývaly se více než 3400 lidmi, kteří byli hospitalizováni, a zajímaly se o případy 4900 britských občanů, kteří byli v zahraničí zatčeni.

S politováním ale musím potvrdit, že nejsme schopni poradit ohledně upírů, nepřátelských koček či tanečních soutěží, a že nám stále chybí kapacita nabízet vegetariánské klobásy, citovala zpravodajská stanice BBC mluvčího britské diplomacie. Ten zároveň ujistil, že britské zastupitelské úřady včetně konzulátů jsou připraveny udělat maximum pro britské občany, kteří se skutečně ocitnou v nouzi.