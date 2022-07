Britský zpěvák a skladatel Harry Styles dnes v Praze představí nové album

Praha - Britský zpěvák, skladatel a herec Harry Styles, známý jako člen zejména mezi mládeží oblíbené skupiny One Direction, dnes v Praze představí nové album. Do metropole měl přijet v květnu 2020, ale stejně jako následující termín 23. února 2021 museli pořadatelé kvůli protipandemickým opatřením přeložit. Zakoupené vstupenky zůstaly v platnosti.

Svou sólovou kariéru začal Styles v roce 2017 po rozpadu boybandu One Direction. Uvedl se singlem Sign of the Times, o několik měsíců později vydal debutové album. S eponymní nahrávkou dobyl britský UK Chart i americký albový žebříček Billboard 200. Následovalo první samostatné světové turné s téměř stovkou zastávek. V prosinci 2019 vydal své druhé sólové album Fine Line.

Jeho třetí album Harry’s House, ze kterého v pražské O2 areně představí několik skladeb, vyšlo před několika týdny. Název novinky musela schválit zpěvačka Joni Mitchellová. Slavná Kanaďanka totiž na své album The Hissing of Summer Lawns z roku 1975 nahrála skladbu Harry’s House/Centerpiece. Styles se jí proto na možnost použití názvu alba dotázal.

K hudbě Stylese přivedli rodiče. "Můj otec byl velkým fanouškem Beatles, Rolling Stones, Fleetwood Mac a podobných kapel. Má matka zase poslouchala Norah Jones a Shaniu Twain, takže jsem měl kontakt i s touto tvorbou," uvedl v jednom z rozhovorů.

Stylesovo jméno se objevilo ve světových médiích, když střelec v nákupním centru v Kodani 3. července zabil tři lidi a několik dalších lidí zranil, z toho čtyři těžce. V nedaleké Royal Areně se měl ten den konat jeho koncert, který Styles kvůli vypjaté atmosféře zrušil.