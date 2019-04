Praha - V rezidenci britského velvyslance Nicka Archera jsou ode dneška vystaveny buřinka, boty a replika vycházkové hůlky komika Charlieho Chaplina, od jehož narození dnes uplynulo 130 let. Předměty zapůjčilo ze svých sbírek pražské Národní technické muzeum. ČTK to sdělil Miroslav Ledvinka z britské ambasády. Veřejnost bude moci memorabilie vidět například při nadcházejícím festivalu britských filmů, který se uskuteční v rámci letošních oslav stého výročí vytvoření britského velvyslanectví v Praze.

Slavného britského komika a režiséra pojí s někdejším Československem čestné členství v avantgardním spolku Devětsil a podpora britské iniciativy Lidice budou žít zaměřené na poválečnou obnovu Lidic vyhlazených nacisty. Národní technické muzeum získalo části Chaplinova kostýmu tuláka, které nyní budou vystaveny v rezidenci britského velvyslance v Thunovském paláci na Malé Straně, od Chaplinova tajemníka.

"Originální části Chaplinova kostýmu budou v rezidenci velvyslance k vidění během akcí spojených s nadcházejícím komediálním festivalem Prague Fringe a festivalem britských filmů," uvedl Ledvinka.

Podle Ledvinky je to pravděpodobně poprvé, co Národní technické muzeum zapůjčilo předměty ze svých sbírek cizímu zastupitelskému úřadu v Česku. Předtím museli právníci posoudit, zda se při vystavení předmětů ve velvyslanecké rezidenci nejedná o zápůjčku do ciziny.

Chaplinovy memorabilie jsou vystaveny na britském velvyslanectví v rámci programu #stolet, který letos ambasáda pořádá. Akce je oslavou století česko-britských vztahů a zaměřuje se i na posilování těchto vztahů do budoucna. V rámci akce se už v březnu uskutečnil jazzový festival na pražském Karlově náměstí, v dubnu se v Thunovském paláci bude konat festival britských filmů. Ve znamení Británie bude také letošní hudební festival United Islands of Prague. Na podzim bude britská ambasáda pořádat semináře o bilaterálních vztazích nebo o zahraniční politice.

Británie si pronajala Thunovský palác v roce 1919 a zřídila zde svoji legaci pro nově vzniklé Československo. Budovu pak v roce 1925 Londýn odkoupil a po válce se z legace stalo velvyslanectví.