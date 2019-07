Britský velvyslanec: Trumpova vláda je nešikovná a nejistá

Londýn - Vláda amerického prezidenta Donalda Trumpa je "nešikovná a "nejistá", "naprosto nefunkční" a "rozdělená", psal britský velvyslanec v USA Kim Darroch v depeších, které unikly do tisku. Současně ale diplomat varoval před odepisováním hlavy USA, napsala stanice BBC na svém webu.

Ministerstvo zahraničí označilo zveřejnění velvyslancových poznámek v nedělníku Mail on Sunday za "zlomyslnost", nicméně nepopřelo jejich pravost. Bílý dům se zatím nevyjádřil. Incident by mohl být zkouškou pro takzvaně speciální vztahy mezi oběma spojenci.

"Ve skutečnosti nevěříme, že tato vláda se stane nějak podstatněji normálnější, méně nefunkční, méně nepředvídatelnou, méně rozdělenou, méně neohrabanou a méně diplomaticky nešikovnou," psal velvyslanec ve svých zprávách a kladl si otázku, zda Bílý dům "někdy bude vypadat kompetentně".

Trumpovo prezidentování podle pětašedesátiletého diplomata může skončit "v plamenech" a "ostudou". Prezident je "nestabilní" a "neschopný", dodal. Darroch upozorňoval, že Trump byl sice "okouzlen" státní návštěvou Británie, nicméně jeho vláda se nadále soustředí na vlastní zájmy a stále se drží hesla "Amerika na prvním místě".

Velvyslanec také poukazoval na to, že rozdílné názory Washingtonu a Londýna na oteplování klimatu, svobodu médií či trest smrti se mohou dostat do popředí po brexitu, kdy bude Spojené království usilovat o zlepšení americko-britských obchodních vztahů. Doporučoval prezidenta získávat "jednoduchými, dokonce tupými" argumenty.

Ve zprávě z minulého měsíce Darroch označil americkou politiku vůči Íránu za "nesoudržnou a chaotickou".

Podle velvyslance "neobstojí" Trumpovo tvrzení, že odvolal americký nálet na Írán deset minut před úderem, protože by si vyžádal 150 obětí. Spíše prezident nechtěl porušit slib z volební kampaně, že nezaplete USA do konfliktů v cizině. Diplomat se nedomnívá, že by Washington dospěl k nějaké soudržnější politice.

Uniklé zprávy se datují od roku 2017 a zahrnují velvyslancovy dojmy, že zprávy médií o "zuřivém boji a chaosu" v Bílém domě, které Trump popíral jako falešné, byly "převážně hodnověrné".

"Nelze vyloučit ani to nejhorší," mínil diplomat o obviněních z provázanosti Trumpovy volební kampaně na Rusko. Tato podezření ale vyšetřování vedené bývalým šéfem FBI Robertem Muellerem nepotvrdilo.

Mluvčí ministerstva zahraničí podle BBC poznamenal, že velvyslanci poskytují ministrům poctivé a nepřikrášlené informace o politicích v zemích svého působení. "Jejich názory nemusí být nutně shodné s názory ministrů či vlády, platíme je za upřímnost," poznamenal. Dodal, že ministři a další vládní úředníci by měli být schopni s radami diplomatů zacházet správně a že velvyslanci by měli umět radit diskrétně.

Mluvčí také vyjádřil přesvědčení, že "silné vztahy" mezi Bílým domem a britským velvyslanectvím ve Washingtonu budou pokračovat navzdory "zlomyslnému chování" v podobě úniku zpráv.