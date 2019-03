Londýn - Titulním stránkám britských listů dnes dominuje úterní hlasování o brexitové dohodě s Bruselem, kterou Dolní sněmovna opakovaně odmítla. "Dům bláznů" napsal list Daily Mail na adresu poslanců, kteří s velkou převahou hlasovali proti dokumentu. Další porážka pro (premiérku Theresu) Mayovou a pouze 16 dní do brexitu, konstatuje The Guardian. Daily Mirror poukazuje na chaos kolem případného brexitového odkladu a The Times na možnost rezignace Mayové.

The Guardian úterní dění popsal tak, že Mayová "chraplavým a skomírajícím hlasem" žádala Dolní sněmovnu o přijetí dohody, avšak výsledek je pro ministerskou předsedkyni "ponižující a zdrcující novou ranou a katastrofickou porážkou".

Daily Mirror poukazuje na nejistotu, která nyní Británii čeká. "Mayová se po další masivní porážce vzdala a ponechala národ na měsíce v chaosu," soudí list.

Podle Financial Times masivní odmítnutí dohody znamená, že Mayová už nad brexitem nemá kontrolu a její autorita je v troskách.

Probrexitový Daily Mail za viníky považuje poslance a Dolní sněmovnu označil za "dům bláznů". "Slíbili, že zajistí brexit, pro nějž Británie hlasovala, a bylo to v jejich moci. Včera (v úterý) večer však pohrdaví poslanci místo toho zvolili alternativu, kterou náš zoufající si národ uvrhli do chaosu," napsal Daily Mail.

The Times umístil na titulní stránku fotografii Mayové sedící v autě, kterým odjíždí z parlamentu, a krátký titulek: "Vezená do beznaděje". Podle listu hlasování Británii uvrhlo do politické krize. "Kabinet se dnes brzo ráno schází a spekuluje se, že delegace toryů možná Mayovou požádá, aby tento týden rezignovala, což by znamenalo variantu nových voleb k řešení slepé uličky," dodává list.

The Sun v souvislosti s vystoupením Mayové v parlamentu, při kterém premiérka čelila zdravotním potížím, použil titulek Skřehotající hororové představení. Mayové upravený brexitový plán podle listu v úterý večer dalším odmítnutím skonal. Daily Express se táže, jak moc toho ještě Británie dokáže unést. "Skoro 1000 dní poté, co Británie hlasovala pro odchod z Evropské unie, zažila Mayová další porážku, která vypadá, že se brexit určitě odloží, a která maří naději 17,4 milionu lidí," píše list.