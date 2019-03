Londýn - Otázka budoucnosti Theresy Mayové ve funkci premiérky dnes ovládla titulní stránky britských novin. Zatímco podle listu The Sun je načase, aby Mayová v zájmu schválení brexitové dohody rezignovala, titulní stránce Daily Express dominuje výzva, aby se ministři i poslanci postavili za Mayovou a "vyřešili" brexit. Tento týden by měl být rozhodující nejen pro osud Mayové, ale i plánovaného odchodu Británie z EU. Dnes budou britští poslanci mimo jiné debatovat o dalším postupu na cestě k brexitu, který měl podle původních plánů nastat již tento pátek.

"Premiérka ukázala odvahu. Aby zpečetila svou dohodu a zaručila brexit, musí ovšem rezignovat," napsal na dnešní titulní stránce bulvární list The Sun. "Čas se naplnil, Thereso," dodal.

Podle listu The Times Mayová v posledních dnech odolávala tlaku na to, aby výměnou za podporu brexitové dohody odstoupila z funkce. Hrozící vzpoura v kabinetu podle listu "splaskla". Nyní se dá očekávat, že Mayová umožní parlamentu, aby nasměroval Británii k "měkčímu" brexitu, napsaly The Times. Podle listu Financial Times premiérka o víkendu neuspěla ve snaze získat na svou stranu své největší oponenty. Vystává tak podle něj otázka, jak dlouho se v premiérském křesle ještě může udržet.

Fotografie největších kritiků předsedkyně britské vlády se objevily na titulních stránkách listů The Daily Telegraph, Metro a The Guardian. Jsou mezi nimi bývalí ministři zahraničí Boris Johnson a pro brexit David Davis či vůdce euroskeptické skupiny konzervativních poslanců Jacob Rees-Mogg.

Johnson v příspěvku v The Daily Telegraph dnes Mayovou vyzval, aby se vzdala naděje na schválení své dohody a "odešla z EU nyní". Nedělní jednání premiérky s ministry a rebelujícímí konzervativními zákonodárci ve venkovském sídle Chequers označil list Metro za "krizová jednání" v době, kdy "supi začínají kroužit". Nedělní schůzky podle listu The Guardian "dramaticky snížily" šanci na to, že by poslanci napotřetí schválili vládní brexitovou dohodu.

Bulvární list Daily Express napsal, že "rozzuření" konzervativní poslanci vyzývají Mayovou, aby ze svého kabinetu vyhodila ministry, kteří usilují o setrvání Británie v EU. "Osamělá Mayová odmítá odstoupit," zní titulek listu.

Jasněji by v otázce dalšího vývoje kolem brexitu mohlo být již dnes. V 11:00 SEČ se sejde vláda na mimořádném zasedání, kolem poledne by měla Mayová o brexitu jednat s předsedou opozičních labouristů Jeremym Corbynem. V 16:30 by pak premiérka měla poslance informovat o výsledcích summitu z EU z minulého týdne, na kterém premiéři a prezidenti evropské sedmadvacítky nabídli Británii odklad brexitu, a informovat také o plánech na další postup. O nich by následně měli poslanci debatovat. Schválením nejrůznějších dodatků by mohli naznačit, jakým směrem chtějí, aby se vláda dál ubírala.

Za jisté pozorovatelé považují to, že se dnes poslanci pokusí převzít kontrolu nad programem své středeční schůze. Pokud by se jim to podařilo, mohli by na ní přijmout rozhodnutí, která by byla na rozdíl od takzvaných dodatků pro vládu závazná. Spojenci premiérky Mayové by se navíc mohli dnes pokusit využít hlasování k tomu, aby zrušili rozhodnutí předsedy Dolní sněmovny Johna Bercowa, podle kterého není možné, aby poslanci napotřetí hlasovali o vládní brexitové dohodě, pokud zůstane ve stejné podobě jako při druhém hlasování.

Aby Británie v pátek neopustila Evropskou unii, budou muset tento týden - podle tisku zřejmě ve středu či ve čtvrtek - zrušit poslanci část loni schváleného zákona, který stanovuje 29. březen jako den odchodu Spojeného království z EU.